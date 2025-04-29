Paper Eurasia Fuarı İstanbul\'da

Kağıt, oluklu mukavva, hijyenik kağıt ve kağıt ambalaj teknolojileri sektörlerini bir araya getirecek olan Paper Eurasia Fuarı, 7-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Paper Eurasia Fuarı, bu yıl 7-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya, AGED Başkanı Mahmut Ciğer, OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, Çin Kağıt Federasyonu (CPF) Direktörü Winnie Li ve Primis Expo Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercüment Yıldızerler katıldı. Toplantıda, sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik hedefleri ve ihracatta yeni pazarlara açılma stratejileri ele alındı.

Ayrıca toplantıda, kağıt geri dönüşüm sektöründeki son gelişmeler ve Türkiye ile Çin arasında kurulacak iş birliği fırsatları da değerlendirildi. Fuar, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları kurma, teknolojik yenilikleri keşfetme ve global pazarda rekabet gücünü artırma imkanı sunacak.

"Tüketim arttıkça üretimimiz artacak"

Toplantıda konuşan OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, oluklu mukavva ambalaj sektörünün pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan tüketim artışına paralel olarak büyük bir ivme yakaladığını söyledi. Arslan, şu anda dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerin, küresel enflasyonun ve iş yaşamının yeni dinamiklerinin ekonomiye yansıdığını bunun sonucu olarak da tüketimin yavaşladığını belirtti.

Arslan, tüketimle beraber gelişen oluklu mukavva ambalaja yönelik talebin de bu nedenle azaldığını paylaştı. Arslan, Avrupalı tüketicilerde tüketimin 1,5 yıldır artmadığının görüldüğünü ve bu düşüşün Avrupa'ya ihracat yapan firmaları kaçınılmaz olarak olumsuz etkilediğini vurguladı. Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde de yüksek enflasyon ve ekonomik konjonktür dolayısıyla talebin ve tüketimin düştüğünü dolayısıyla oluklu mukavva ambalaj satışlarının da azaldığını gözlemliyoruz. 2024 rakamlarına baktığımızda sektörümüz yılı yüzde 2 küçülme ile kapattı. Öte yandan pandemi döneminde büyük bir ivme kazanan sektörümüz bu küçülmeye rağmen dengeli bir seyirde üretimlerini devam ettiriyor. Nitekim rakamlara da baktığımızda oluklu mukavva ambalaj satışında bugün yaklaşık 2 milyon 470 bin tonda, kişi başı tüketimde ise 29 kilograma ulaşmış durumda olduğumuzu görüyoruz. Son dönemlerde artan enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarının etkilerinin uzun vadede sanayiye yansımasını bekliyoruz. Enflasyonun düşmesi ile satın alımlar ve tüketim artacak bu da sektörümüzü hareketlendirecektir" sözlerini ifade etti.

Kağıt üretiminin ve sektörün önümüzdeki yıllarda artacağını da ifade eden Arslan, "2025'in ikinci yarısından sonra enflasyonun düşmeye başlamasıyla ve savaşların yerini barışa ve ticari ortama bırakmasıyla kağıt sektörü de büyümeye devam edecektir. Son 20 yılda verilere baktığımızda sektör olarak ülkemizin büyüdüğü oranların yüzde 50 - yüzde 80 üstünde büyüyoruz. Çünkü ambalaj her yerde var, her yerde kullanılıyor. Zaten rakamlara baktığınızda hala biz gelişmiş ülkelere göre biraz gerideyiz. Üretim kapasitemiz yeni yatırımlar ile artacak, 2026'dan üreticilerimiz için de ve paydaşlarımız için de ticaretin güzel olduğu yıllar olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik her sanayicinin gündemi"

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu'ndaki risklere de dikkat çeken Arslan, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında daha hızlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. İklim kriziyle mücadelede herkesin sorumlu olduğunu hatırlatan Arslan sözlerini şöyle noktaladı: "Fabrikalarımızda ürettiğimiz oluklu mukavva ambalaj, sürdürülebilir bir ambalaj türü olduğundan hem karbon ayak izi hem de döngüsellik açısından avantajlı bir pozisyondayız. Bu avantajı kullanmak suretiyle gerek sektörümüz için daha fazla fırsat oluşturmak gerekse doğamızı ve iklimimizi korumak istiyoruz."

"Her yıl yaklaşık 80 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz"

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer ise kağıtta geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Ciğer, "Sayıları 30'u geçmiş olan, 12 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahip kağıt fabrikaları, her yıl yaklaşık 80 milyon adet ağacın kesilmesini önlemekte. Böylece yılda 1.5 milyon tondan fazla karbon salımının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak yüz binlerce insana istihdam kapısı olan kağıt sanayii, bugün itibarıyla 6 milyon ton üretim kapasitesini aşmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllık kağıt üretimimiz 2030'da 10 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz"

Sektör olarak istihdama ve katma değerli üretime ciddi katkı sağladıklarını vurgulayan Ciğer, özel sektörün yatırımlarıyla birlikte üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını söyledi. Ciğer, "Türkiye'de şuan 4 buçuk milyon ton kağıt üretim kapasitemiz mevcut. Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 3 milyon ton. Geri kalan kısmını ihracat yapıyoruz. Sektörün toplam üretim kapasitesi yakın vadede yıllık 7 milyonu ve orta vadede 8 milyon tonu aşacak. 2030 yılında toplam kağıt üretim kapasitesinin yıllık 10 milyon tonu aşması bekleniyor" dedi.

Fuara ilişkin de konuşan Ciğer, Paper Eurasia'nın, "Kağıt sanayiinin geleceğini ortaklaşa şekillendirecekleri önemli bir platform olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu fuar daha büyüyerek devam edecektir. Çünkü sektörümüzün 2030 itibarıyla 10 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Büyümeye devam edecek olan sektörümüz tarafından üretilen mamullerin başta Çin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pazarlara sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuar, küresel kağıt endüstrisinin buluşma noktası olma vizyonuyla, katılımcılarına ve ziyaretçilerine eşsiz bir ticaret platformu sunmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL