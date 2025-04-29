Paper Eurasia Fuarı İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

Paper Eurasia Fuarı İstanbul'da

7-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Paper Eurasia, kağıt sektörünü buluşturacak.

29.04.2025 15:38
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Kağıt, oluklu mukavva, hijyenik kağıt ve kağıt ambalaj teknolojileri sektörlerini bir araya getirecek olan Paper Eurasia Fuarı, 7-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) açıklamasına göre, Primis Expo organizatörlüğünde ve AGED ve Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği desteğiyle düzenlenecek fuar, dünya kağıt endüstrisinin önde gelen temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak.

Bu yılki etkinlik, 46 ülkeden kağıt ve geri dönüşüm sektörlerinden katılımcıların iştirakiyle uluslararası ticaret hacmini artırmayı ve yeni iş birliği fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Fuar öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda, sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik hedefler ve ihracatta yeni pazarlara açılma stratejileri ele alındı.

Ayrıca toplantıda, kağıt geri dönüşüm sektöründeki son gelişmeler ve Türkiye ile Çin arasında kurulacak işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Paper Eurasia, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları kurma, teknolojik yenilikleri keşfetme ve global pazarda rekabet gücünü artırma imkanı sunacak.

"Enflasyonun düşmesi ile satın alımlar ve tüketim artacak bu da sektörümüzü hareketlendirecek"

Toplantıda konuşan OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, oluklu mukavva ambalaj sektörünün pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan tüketim artışına paralel olarak büyük bir ivme yakaladığını ifade etti.

Arslan, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerin, küresel enflasyonun ve iş yaşamının yeni dinamiklerinin ekonomiye yansıdığını, bunun sonucu olarak tüketimin yavaşladığını belirtti.

Avrupalı tüketicilerde tüketimin 1,5 yıldır artmadığının görüldüğünü ve bu düşüşün Avrupa'ya ihracat yapan firmaları kaçınılmaz olarak olumsuz etkilediğini vurgulayan Arslan, "Ülkemizde de yüksek enflasyon ve ekonomik konjonktür dolayısıyla talebin ve tüketimin düştüğünü, dolayısıyla oluklu mukavva ambalaj satışlarının da azaldığını, gözlemliyoruz." açıklamasını yaptı.

Arslan, geçen yıl rakamlarına baktıklarında sektörün yılı yüzde 2 küçülme ile kapattığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Öte yandan pandemi döneminde büyük bir ivme kazanan sektörümüz bu küçülmeye rağmen dengeli seyirde üretimlerini devam ettiriyor. Rakamlara baktığımızda oluklu mukavva ambalaj satışında bugün yaklaşık 2 milyon 470 bin tonda, kişi başı tüketimde ise 29 kilograma ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Son dönemlerde artan enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarının etkilerinin uzun vadede sanayiye yansımasını bekliyoruz. Enflasyonun düşmesi ile satın alımlar ve tüketim artacak bu da sektörümüzü hareketlendirecektir."

-"Sektörümüzün 2030 itibarıyla 10 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyoruz"

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Mahmut Ciğer ise kağıtta geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

Ciğer, sayıları 30'u geçmiş olan, 12 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahip kağıt fabrikalarının her yıl yaklaşık 80 milyon adet ağacın kesilmesini önlemekte olduğunu ve böylece yılda 1,5 milyon tondan fazla karbon salımının önüne geçilmesini sağladıklarını ifade etti.

Sektör olarak istihdama ve katma değerli üretime ciddi katkı sağladıklarını vurgulayan Ciğer, özel sektörün yatırımlarıyla birlikte üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını söyledi.

Ciğer, Türkiye'de şu an 4,5 milyon ton kağıt üretim kapasitesinin olduğunu aktararak, "Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 3 milyon ton. Geri kalan kısmını ihracat yapıyoruz. Sektörün toplam üretim kapasitesi yakın vadede yıllık 7 milyonu ve orta vadede 8 milyon tonu aşacak. 2030 yılında toplam kağıt üretim kapasitesinin yıllık 10 milyon tonu aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paper Eurasia'nın, kağıt sanayisinin geleceğini ortaklaşa şekillendirecekleri önemli bir platform olacağına inandıklarına işaret eden Ciğer, "Önümüzdeki yıllarda bu fuar daha büyüyerek devam edecektir. Çünkü sektörümüzün 2030 itibarıyla 10 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Büyümeye devam edecek olan sektörümüz tarafından üretilen mamulleri başta Çin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pazarlara sunmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Paper Eurasia Fuarı İstanbul'da - Son Dakika

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