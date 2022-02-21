Üye Girişi
Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu - Son Dakika

Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu

21.02.2022 16:48
Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu

Param, Merkez Bankası tarafından belirlenen karekod standartlarını Param Mobil uygulamasına entegre ederek TR Karekod ile işlem yapma özelliğini müşterilerine sunmaya başladı.

Param, Merkez Bankası tarafından belirlenen karekod standartlarını Param Mobil uygulamasına entegre ederek TR Karekod ile işlem yapma özelliğini müşterilerine sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan "Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik" sektörde büyük etki yarattı. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik hakkında hazırlık yapmayan kuruluşlar, TR Karekod hakkında verilen kararın kesinleşmesiyle çalışmalarına hız kazandırdı. Param Mobil uygulaması ile diledikleri ATM'den para çeken, istedikleri POS cihazından ödeme gerçekleştiren müşteriler ise Türkiye'deki fintech'ler arasında TR Karekod ile işlem yapan ilk kullanıcılar oldular.

TCMB tarafından yapılan yönetmelik revizesiyle halihazırda QR işlemleri sunan bankalar ve diğer finans kurumları ortak bir karekoda sahip olmuş oldu. Nakit ve kart yerine karekod kullanımının yaygınlaşmasına zemin hazırlayan bu uygulama sayesinde işlemlerin kolay, güvenli ve daha az temasla gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

TR Karekod gibi müşterilere zaman kazandıracak özellikleri hemen hayata geçirebilen Param, sunduğu finansal hizmetlerin çoğunu ücretsiz sağlıyor. Bu da Param'ın gerçek gücünü, diğer tüm başarılı fintech örneklerinde olduğu gibi hızında saklı kılıyor.

Açıklamaya göre, Capgemini ve EFMA tarafından sunulan World Fintech Report 2021'e göre yıllık cirosu 50 milyar doların altında olan bankaların yöneticileri, fintech alanındaki yatırımlara yüzde 79 oranında olumlu bakıyor. Yine bu oran, ciroda 50 milyar doların üstüne çıkıldığında yüzde 29, yani her 3 kişiden biri oranında gözlemleniyor. Bu da günümüzde yükselmekte olan "fintech olma" trendini akıllara getiriyor.

YORUMLAR
500
Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu Finansal Hizmetler Güven Endeksi, şubatta 173,4 seviyesine yükseldi Finansal Hizmetler Güven Endeksi, şubatta 173,4 seviyesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement