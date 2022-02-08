Patateste kış sökümleri devam ediyor

İzmir'in patatesi ile ünlü ilçesi Ödemiş'te havaların soğuk olması sebebiyle ara verilen kış patatesinde hasat çalışmaları yeniden başladı.

Soğuk havaları geride bırakan Ödemişli patates üreticileri, havanın uygun olduğu zamanlarda tarlalardaki patatesleri sökmeye devam ediyor. Uygun fiyat bulduklarında, hava da el veriyorsa patatesleri söktüklerini belirten üreticiler, girdi maliyetlerinin artmasından şikayetçi. Patates üreticisi İsmail Hallıoğlu, 2022 yılının Şubat ayı başı itibarı ile patatesin tarlada fiyatının 2,5 ile 3 TL arasında değiştiğini belirterek, "Bu fiyatlarla üretici şimdilik kazanıyor görünüyor ama, elde edeceği kazanç ile yaz patatesini ekip ekemeyeceği konusunda tedirgin" dedi.

Patateste kazanç elde etmek için elde edilecek ürün miktarının da önemli olduğunu belirten Hallıoğlu, "Başlıca maliyet girdilerimiz; topum, gübre ve mazottur. Bunların üçünde de yüzde 125'in civarında artış meydana geldi. Sulama ve işçilik maliyetlerini de düşünürseniz üretici şimdiden kara kara düşünmeye başladı" şeklinde konuştu. Patates üretiminin risk olduğunu dile getiren Hallıoğlu, "Hava şartları uygun olacak. Girdi maliyetleri üretimi kurtaracak. Ürün rekoltemiz normal olacak. Bunlar rayında gitmezse üretici zarar edebilir. Bu yıl bildiğiniz gibi girdi maliyetleri çok fazla arttı. Üretici ister istemez bunu ürüne yansıtacak. Önümüzdeki günlerde pazarlar daha da pahalılaşırsa şaşırmayalım" dedi. - İZMİR