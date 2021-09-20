Payten 3D Secure 2.2 sertifikasyon sürecini tamamladığını duyurdu

Asseco grubu bünyesinde faaliyet gösteren ödeme altyapıları şirketi Payten, müşteri deneyimini artıran, üye iş yerlerine ve ödeme firmalarına avantajlar getiren 3D Secure 2.2 sertifikasyon sürecini tamamladığını duyurdu. Şirket, Türkiye'de bu protokole sahip olan ilk ödeme kabul sağlayıcı (acquirer) firma olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Payten tarafından canlıya alınacak olan 3D Secure 2.2. protokolü ile müşteri odaklı çözümler sunulurken ödeme işlemlerinde işlem terk etmenin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. İşlem terk etmelerinin önüne geçilerek üye iş yerlerinin karlılığı da artırılabilecek. Canlıya alınacak olan bu son sürüm ile üye iş yerleri risk analizi sonucunda düşük riskli işlemler ya da belirli bir tutarın altındaki işlemler için güçlü kimlik doğrulama muafiyeti talep edebilecek. Bunun yanında müşteri doğrulama akışının, müşterinin etkileşimi olmadan, üye işyeri tarafından başlatılabilmesine de imkan sağlanacak" denildi.

Ayrıca müşterilerin arzu ettikleri iş yerlerini güvenli listeye alması ve bu iş yerlerinde yaptıkları e-ödeme işlemlerinde güçlü kimlik doğrulamasından muaf olmaları ile müşterilere güvenli ve hızlı işlem yapma fırsatı sunulacağı aktarıldı.

DOĞRULAMA AKIŞLARI PÜRÜZSÜZ TAMAMLANACAK

Son sürüm ile gelen özellikler sayesinde doğrulama akışlarının herhangi bir engele uğramadan pürüzsüz bir şekilde tamamlanmasının mümkün olduğu bildirildi. Müşterinin ek bir bilgi veya şifre girmesine gerek kalmadan kimlik doğrulamasının yapılarak şüpheli işlemlerin önüne geçilebilecek.

Açıklamanın devamında, "Tamamlanan 3D Secure 2.2 sertifikasyonu ile daha önceki sürümlerde desteklenmeyen senaryoların uygulanabilmesi ve 3D doğrulama ile güvenli bir şekilde işlemlerin gerçekleşmesi mümkün olacak. Böylece işlem reddedilme olasılığının azaltılarak, başarılı işlem oranının artırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.