Pazarda fiyatlar düşüyor - Son Dakika
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Pazarda fiyatlar düşüyor

09.05.2022 13:02
Pazarda fiyatlar düşüyor

Erzincan'da kurulan semt pazarlarında satılan sebze ve meyvelerin fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Erzincan'da kurulan semt pazarlarında satılan sebze ve meyvelerin fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Erzincan'da haftanın belirli günleri kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında satılan sebzelerin ve meyvelerin fiyatları düşüyor. Semt pazarlarında ki sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan düşüş, vatandaşın olduğu gibi esnafın da yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz haftalar pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta büyük oranda düşüşe geçerken yaz meyveleri de tezgahlarda yerini almaya başladı. Başta biber olmak üzere kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Fiyatlarıyla cep yakan patlıcan, sivri biber ve kabak bu hafta 5 ila 10 TL'ye, 15 TL'den satılan salatalık 5 TL'ye, 15 TL'den satılan domates 10 TL'ye, 15 TL'den satılan ıspanak 15 TL'ye, havuç 10 TL'den 5 TL'ye çilek 25 TL'den 15 TL'ye marul ise 15 TL'den 10 TL'ye patates 15 TL'den 10 TL'ye düştü. Pazarın en düşük ürünü olan limon ile kuru soğanın kilosu ise 5 TL den satışa sunuluyor.

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Ayhan Toprak havaları n ısınmasıyla birlikte tarlada ürünlerin de çıktığını belirterek, "Fiyatlar günden güne düşüyor. Bu düşüş bizim de işimize geliyor. Fiyatlar yüksek olduğunda vatandaş ya sayılı alıyor ya da hiç almıyor. Önümüzde ki haftalarda düşüş devam eder. Vatandaşlarda bu durumdan memnun. İnşallah yaz ayı bereketli geçecek diye ümit ediyoruz. Şuan bazı meyveler pahalı gelebilir. Mesela erik daha yeni çıktı ve şuan 30 lira ama bu ilerleyen günlerde 10 liraya kadar düşer. Tüm vatandaşlarımızı her zaman pazardan alıveriş yapmaya davet ediyoruz. En pahalı döneminde bile marketlerden ucuza mal satıyoruz. İlla ki pazarlık yapanlarda oluyor. Markette öyle bir ihtimal de yok. Havaların daha da ısınmasıyla burada gördüğünüz fiyatlar da düşer diye düşünüyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Pazarda fiyatlar düşüyor
Pazarda fiyatlar düşüyor

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Türk Lirası, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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