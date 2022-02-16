Üye Girişi
Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu - Son Dakika

Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu

16.02.2022 12:43
Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu

Sanal evren olarak bilinen Metaverse fiziki buluşmalara ev sahipliği yapmaya başladı.

Sanal evren olarak bilinen Metaverse fiziki buluşmalara ev sahipliği yapmaya başladı. Katılımcıların oluşturduğu kişisel karakterleriyle katıldığı zirvede alanının uzmanları pazarlama ve marka konularına değindi.

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren sosyal izolasyon kavramı fiziki organizsyonları sanal evrene taşıdı. Fiziki toplantı ve zirveler artık Metaverse'de düzenlenmeye başladı. Katılımcılar kendilerine özgü oluşturdukları karakterler (avatar) ile sanal dünyada toplantılara katılıp bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bir danışmanlık ve eğitim şirketi Metaverse dünyasında 'Pazarlama ve Marka Metaverse' toplantısını gerçekleştirildi. Katılımcılar, bir link üzerinden bağlandıkları sanal dünyaya giriş yapmadan önce kendilerine ait bir karakter oluşturdular. Karakterlerini tasarlayan katılımcılar daha sonra sanal dünyada oluşturulan toplantı alanında buluştu. Yaklaşık 3 saat süren ilk oturumda pazarlama ve marka konuları konuşuldu.

Sanal dünyada farklı insanlar ile iletişim kurabiliyoruz

Günden güne dijitalleşen dünyada pandeminin oluşturmuş olduğu olumsuzluklar nedeniyle fiziksel olarak buluşamasak bile artık sanal ortamda bir araya gelebiliyoruz. Oluşturulan karakterler sayesinde Metaverse dünyasını gezilebiliyor, spor yapılabiliyor ve toplantılara katılabiliyorsunuz. Farklı insanlar ile belirlenen noktalarda görüşme fırsatı bulunuyor. - İSTANBUL

Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu
Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu

YORUMLAR
500

Metaverse, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Pazarlama ve marka Metaverse evreninde konuşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement