Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
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Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü

14.04.2022 14:17
Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü

Erzincan'da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düştü.

Erzincan'da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düştü.

Erzincan'da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte tezgahlarda başta biber olmak üzere kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftalar pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta büyük oranda düşüşe geçse de vatandaşlar mevcut fiyatların da pahalı olduğunu söyledi. Pazar esnafı Necmi Okumuş havalar ısındıkça fiyatların da doğru orantıda düşeceğini belirterek, "Mevsiminde olmayan ürün fiyatları yüksek ama bakın havalar biraz ısındı ve fiyatlar neredeyse tüm ürünlerde yarı yarıya düştü. Geçen hafta patlıcan 30 liraydı şu an 15 lira. Aynı şekilde kabak ve salatalık da 15 liraya düştü. 25 lira olan domates 15 liraya, 25 TL olan salatalık da 15 liraya ıspanak da 20 liradan 10 liraya düştü. Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir" diye konuştu - ERZİNCAN

Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü

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Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
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