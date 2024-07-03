Pegasus, Dublin\'den gerçekleştirdiği ilk uçuşla Ankara Esenboğa Havalimanı\'na döndü

Ekonomi

Ankara Esenboğa Havalimanı Pegasus'un Dublin'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, Pegasus'un Dublin'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı. Airbus A320 tip uçakla gerçekleştirilen PC1763 sefer sayılı uçuşla Ankara'ya gelen yolcular terminalde karşılandı. Pegasus her çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada üç gün Ankara-Dublin arası direkt uçuş gerçekleştirecek.

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer "Pegasus'un Ankara ile İrlanda'nın başkenti Dublin arasında direkt uçuşlara başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki başkenti birbirine bağlayan bu yeni hatla birlikte, Ankara'dan direkt uçuş gerçekleştirilen destinasyonlar arasına bir yenisinin daha eklenmesinden dolayı mutluyuz. Başkent Ankara'mızı daha fazla destinasyona bağlamak için paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Toplam 23 havayolu ile 27 ülke 77 farklı destinasyona karşılıklı uçuş düzenlenen Ankara Esenboğa Havalimanı, 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda yüzde 34 artışla 1,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artışla 4,9 milyon oldu.