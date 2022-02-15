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Pegasus, IATA Travel Pass'i misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında - Son Dakika

Pegasus, IATA Travel Pass'i misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında

15.02.2022 11:57
Pegasus, IATA Travel Pass'i misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında

Pegasus, IATA Travel Pass uygulamasının pilot çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, IATA'ya üye olan ve dünyada bu uygulamayı yurt dışı uçuşlarında misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında yer aldı.

Pegasus, IATA Travel Pass uygulamasının pilot çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, IATA'ya üye olan ve dünyada bu uygulamayı yurt dışı uçuşlarında misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile sözleşme imzalayarak IATA Travel Pass uygulamasını Türkiye'de pilot olarak başlatan ilk hava yolu olan Pegasus, pilot çalışmalarını başarıyla tamamlayarak dünyada bu uygulamayı yurt dışı uçuşlarında misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında yer aldığını duyurdu. Misafirlerin COVID-19 testi, aşı sertifikası gibi yurt dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerini dijital olarak saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass, havayolu şirketinin birçok ülkeye gerçekleştirilen yurt dışı uçuşlarında kullanılabiliyor. Pegasus misafirleri, ücretsiz olarak indirebilecekleri IATA Travel Pass uygulamasıyla, hava yolu seyahatlerine güvenle devam edebiliyor.

Verilen bilgiye göre, sağlık bilgilerinin doğrulanmasını tek bir uygulamada birleştiren IATA Travel Pass uygulaması, misafirlerin COVID-19 pandemisine bağlı olarak değişkenlik gösteren ülke giriş koşullarını karşıladıklarını güvenli ve kolay bir şekilde doğrulamalarını sağlıyor. Sağlık verilerinin hassas doğası göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulama kapsamında, veriler herhangi bir merkezi veri tabanı yerine misafirlerin kendi cep telefonlarında saklanıyor. Böylece misafirler, kişisel bilgilerinin paylaşımı üzerinde tam kontrole sahip oluyor. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Pegasus, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pegasus, IATA Travel Pass'i misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Pegasus, IATA Travel Pass'i misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında - Son Dakika
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