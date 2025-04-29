Pegasus İle Microsoft\'un Başarılı İşbirliği

Yapay zeka destekli teknolojilerle dönüşüm yolculuğunu sürdüren Pegasus Hava Yolları, Microsoft'un bulut tabanlı yapay zeka hizmetleri sayesinde misafir ve çalışan memnuniyetinde önemli ilerleme sağladı.

Pegasus Hava Yolları, Microsoft ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında, şirketin bulut tabanlı Azure Yapay Zeka Hizmetleri'nden yararlanarak misafir ve çalışan memnuniyetini önemli ölçüde artırdı. Yapay zeka destekli çözümlerin entegrasyonu, havayolu şirketinin sanal asistanı Flybot'un misafir memnuniyeti oranını iki katına çıkarırken, insan kaynakları sanal asistanı çalışan memnuniyetinde ise yüzde 20'lik artış sağladı. Microsoft ise Pegasus'un yapay zeka dönüşümünü, teknolojinin stratejik değeri nasıl yönlendirdiğine dair 'mükemmel bir örnek' olarak nitelendirdi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Microsoft Veri ve Yapay Zeka Uzmanı Ümit Şener, "Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz yapay zeka dönüşüm projesi, teknolojinin iş süreçlerinde stratejik değeri nasıl yönlendirdiğine dair mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Pegasus hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte en iyi yapay zeka kullanım örneklerinden birini hayata geçirerek havacılık sektöründe öncü bir konuma ulaştı. Microsoft olarak, bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, her iki şirket arasındaki stratejik iş birliği, FlyBot aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri desteği ve ChatGPT aracılığıyla kişiselleştirilmiş seyahat önerileri gibi iyileştirmelerin yanı sıra çalışanların iş akışlarını iyileştiren yapay zeka destekli çözümleri de içeriyor. - İSTANBUL