Pegasus, Microsoft ile AI'da Başarı Sağladı

Pegasus Hava Yolları, Microsoft'un bulut tabanlı yapay zeka hizmetleri sayesinde misafir ve çalışan memnuniyetinde ilerleme sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Microsoft ile yaptığı stratejik işbirliği kapsamında şirketin bulut tabanlı "Azure" yapay zeka hizmetlerini kullanan Pegasus Hava Yolları, bu ortaklıktan başarılı sonuçlar elde etti.

Yapay zeka destekli çözümlerin entegrasyonu, Pegasus'un sanal asistanı Flybot'un misafir memnuniyeti oranını iki katına çıkardı. Sanal asistanla çalışan insan kaynakları memnuniyetinde ise yüzde 20'lik artış yaşandı.

Pegasus ve Microsoft arasındaki işbirliği, FlyBot aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri desteği ve ChatGPT aracılığıyla kişiselleştirilmiş seyahat önerileri gibi iyileştirmelerin yanı sıra çalışanların iş akışlarını hızlandıran yapay zeka destekli çözümleri içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Microsoft Veri ve Yapay Zeka Uzmanı Ümit Şener, Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirdikleri yapay zeka dönüşüm projesinin, teknolojinin iş süreçlerindeki stratejik değeri yönlendirmesi adına "mükemmel bir örnek" teşkil ettiğini belirtti.

Şener, "Pegasus hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte en iyi yapay zeka kullanım örneklerinden birini hayata geçirerek, havacılık sektöründe öncü bir konuma ulaştı. Microsoft olarak, bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.