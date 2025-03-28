Perakende Güven Endeksi Şubat'ta Geriledi

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Şubat 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,3 puan artarak 3,2 puan seviyesinde gerçekleşirken bir önceki aya kıyasla 6 puanlık düşüş kaydetti.

TEPAV Perakende Güven Endeksi'nin (TEPE) 182'nci sayısı yayımlandı. Şubat 2025 verilerine göre, TEPE geçen yılın aynı dönemine kıyasla 18,3 puan yükselerek 3,2 puana ulaştı. Ancak, bir önceki aya göre 6 puanlık bir gerileme yaşandı.

Perakendecilerin son üç aya ilişkin iş durumu değerlendirmelerinde kötüleşme gözlemlenirken geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme yaşandı. Şubat ayında işlerinin kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 29,8 olurken önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 31,9'dan yüzde 46,6'ya yükseldi. Önümüzdeki üç ayda satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 68,4'ten yüzde 46,9'a geriledi.

Perakende güveni en fazla Ege Bölgesi'nde arttı

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde, Şubat 2025'te perakende güveni en fazla Ege Bölgesi'nde artış gösterdi. Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, İstanbul, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde de artış yaşanırken, Batı Anadolu'da azalış kaydedildi.

Satış beklentilerinde artış

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,7 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 39,3 puan artarak 23,3 puan seviyesine yükseldi. Ankete katılan perakendecilerin yüzde 46,6'sı önümüzdeki dönemde işlerinde iyileşme beklediğini ifade etti. İşlerinde değişiklik beklemeyenlerin oranı yüzde 52,5'ten yüzde 46'ya gerilerken, kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 7,3 oldu.

En büyük artış mobilya sektöründe

Perakende güveni sektörel bazda değerlendirildiğinde, en yüksek artış "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektöründe kaydedildi. "Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar", "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" ve "diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye vb.)" sektörleri de ortalamanın üzerinde artış gösterdi. Buna karşılık, "motorlu taşıtlar", "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri" ile "bakkal, market ve büyük mağazalar" sektörlerinde ortalamanın altında bir seyir izlendi.

Türkiye, perakende güveninde AB ve Euro Bölgesi'ni geride bıraktı

AB-27 Perakende Güven Endeksi'nde, Şubat 2025'te 3,5 puanlık düşüş gerçekleşti. Bir önceki aya göre 0,2 puan düşüş yaşanırken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık bir artış kaydedildi. Türkiye, yıllık bazda perakende güven endeksi değişiminde AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde yer aldı. - İSTANBUL