Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı - Son Dakika
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı

13.04.2022 00:58
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı

Perakende satış hacmi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Perakende satış hacmi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 82,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 7,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı - Son Dakika


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