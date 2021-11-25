Petlas, akülerde 3 yıl garanti veriyor

Petlas, toplam kalite anlayışı ve marka gücünü yansıttığı aküleri, yurdun dört bir yanında 3 yıl garanti süresi avantajıyla tüketiciye sunuyor.

Petlas'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, ürünlerin sadece Petlas bayilerinde satışa sunulacağını belirtti.

Kendi markaları Petlas akülerin kalitesine duydukları güveni, tüketiciler için uzatılmış garanti faydasına dönüştürdüklerini bildiren Özürün, " Türkiye'nin dört bir yanında markamızı temsil eden ve sayıları 850'yi aşan bayilerimizde tüketicilerimize akülerimiz, 3 yıl garanti ile satışa sunuluyor. Sektörde bu olanağı sunabilen tek markayız. Tüketicilerimiz, uzatılmış 3 yıllık garantiye http://garanti.akoaku.com adresinden kaydolarak sahip olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Petlas Akü'ler, AKO Grup bünyesinde yer alan kardeş kuruluş AKO Akü'nün yüksek kalite standartlarına sahip Çankırı fabrikasında üretiliyor. 2015 yılında hayata geçen AKO Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor. Üretim akışı, yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor.

Petlas Akü, geniş ürün gamı ile ülkedeki müşteri talebinin tamamına yakınını, rekabetçi fiyat politikasının yanı sıra, sektörde ilk ve tek olan 3 yıl garanti güvencesiyle karşılıyor. Petlas Akü'ler, Türkiye'nin her köşesinde Petlas bayilerinde ürün satışı ve servisle tüketiciye sunuluyor.

MatrixPress teknolojisi üstün performans sağlıyor

Petlas Akü'lerde, teknolojik olarak sektörde kullanılan en gelişmiş ve en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan MatrixPress (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi bir arada kullanılıyor.

Türkiye'de sadece AKO Akü'nün sahip olduğu bu teknoloji sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

MatrixPress teknolojisinin hiç bakım gerektirmeden ağır kullanım koşullarında yüksek performansı, laboratuvar ve saha testlerinde de kanıtlandı. Sektörde alışılmış performanstan daha üstün amper ve marş gücü seviyesiyle, yüksek müşteri memnuniyeti hedefleniyor.