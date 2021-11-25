Üye Girişi
Petlas, akülerde 3 yıl garanti veriyor - Son Dakika

Petlas, akülerde 3 yıl garanti veriyor

25.11.2021 10:24
Petlas, akülerde 3 yıl garanti veriyor

Petlas, toplam kalite anlayışı ve marka gücünü yansıttığı aküleri, yurdun dört bir yanında 3 yıl garanti süresi avantajıyla tüketiciye sunuyor.

Petlas, toplam kalite anlayışı ve marka gücünü yansıttığı aküleri, yurdun dört bir yanında 3 yıl garanti süresi avantajıyla tüketiciye sunuyor.

Petlas'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, ürünlerin sadece Petlas bayilerinde satışa sunulacağını belirtti.

Kendi markaları Petlas akülerin kalitesine duydukları güveni, tüketiciler için uzatılmış garanti faydasına dönüştürdüklerini bildiren Özürün, " Türkiye'nin dört bir yanında markamızı temsil eden ve sayıları 850'yi aşan bayilerimizde tüketicilerimize akülerimiz, 3 yıl garanti ile satışa sunuluyor. Sektörde bu olanağı sunabilen tek markayız. Tüketicilerimiz, uzatılmış 3 yıllık garantiye http://garanti.akoaku.com adresinden kaydolarak sahip olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Petlas Akü'ler, AKO Grup bünyesinde yer alan kardeş kuruluş AKO Akü'nün yüksek kalite standartlarına sahip Çankırı fabrikasında üretiliyor. 2015 yılında hayata geçen AKO Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor. Üretim akışı, yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor.

Petlas Akü, geniş ürün gamı ile ülkedeki müşteri talebinin tamamına yakınını, rekabetçi fiyat politikasının yanı sıra, sektörde ilk ve tek olan 3 yıl garanti güvencesiyle karşılıyor. Petlas Akü'ler, Türkiye'nin her köşesinde Petlas bayilerinde ürün satışı ve servisle tüketiciye sunuluyor.

MatrixPress teknolojisi üstün performans sağlıyor

Petlas Akü'lerde, teknolojik olarak sektörde kullanılan en gelişmiş ve en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan MatrixPress (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi bir arada kullanılıyor.

Türkiye'de sadece AKO Akü'nün sahip olduğu bu teknoloji sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

MatrixPress teknolojisinin hiç bakım gerektirmeden ağır kullanım koşullarında yüksek performansı, laboratuvar ve saha testlerinde de kanıtlandı. Sektörde alışılmış performanstan daha üstün amper ve marş gücü seviyesiyle, yüksek müşteri memnuniyeti hedefleniyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petlas, akülerde 3 yıl garanti veriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Manken Cansu Ateş, otogarda uyuşturucuyla yakalandı 10:17 Manken Cansu Ateş, otogarda uyuşturucuyla yakalandı Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M! 10:14 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! 09:48 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
10:04 Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor!
09:58 Ağaoğlu'ndan 'Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi?' iddialarına yanıt
09:47 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!
09:35 Afrika'da 10 vakanın görüldüğü Nu varyantına karşı aşılar bile etkisiz kalabilir
09:32 Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı
09:24 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor         
10:27
Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek         
10:18
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Petlas, akülerde 3 yıl garanti veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement