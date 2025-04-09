PGYF Sayısı 33'e Ulaştı

Geçen yılın ikinci yarısında hayata geçirilen proje gayrimenkul yatırım fonlarının (PGYF) sayısı 33'e yükselirken, katılma payları yatırımcılara ihraç edilen 18 PGYF'nin büyüklüğü ise 34 milyar liraya ulaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenleme sayesinde, gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılmış ve düzenleme 2024 temmuz ayında hayata geçmişti. Düzenleme sayesinde GYF'lere inşaat projelerine yatırım yapma imkanı doğmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacağını belirtmişti.

Sektörde memnuniyetle karşılanan proje gayrimenkul yatırım fonlarının kurulabilmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 9 ay gibi bir süre geride kalırken, bu dönemde PGYF'lere yoğun ilgi gösterildi.

Halihazırda SPK'den kuruluş izni alarak ticaret siciline tescil edilmiş 33 adet PGYF bulunurken, bunlardan 18 adedinin katılma payları yatırımcılara ihraç edildi. Kalan 12 PGYF'nin katılma paylarının ise ihraç aşamasında olduğu belirtildi. Yatırımcılara ihraç edilen 18 PGYF'nin büyüklüğü ise 34 milyar liraya ulaştı.

"Kısa sürede bu büyüklüğe ulaşması sürpriz olmadı"

Neo Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 ay önce hayata geçirilen PGYF'lerin bekledikleri ölçüde hızlı bir performans gösterdiğini kaydederek, "Şu anda payları ihraç edilmiş 18 adet, toplamda ise 33 adet PGYF bulunmaktadır. Toplam PGYF büyüklüğünün ise kısa sürede 34 milyar liraya ulaşması sürpriz olmadı." dedi.

PGYF düzenlemesinden önce gayrimenkul yatırım fonlarının devam eden inşaat projelerine çok sınırlı olarak yatırım yapabildiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PGYF düzenlemesiyle artık sermaye piyasası yatırımcılarının devam eden inşaat projelerine de güvenli bir şekilde yatırım yapabilmesinin önü açıldı. Konuya kurumsal yatırımcılar açısından baktığımızda PGYF'lerin önemi, eldeki yatırıma dönüştürülebilecek kurumsal paranın, güvenli, sürdürülebilir ve şeffaf bir mekanizma üzerinden inşaat projelerine aktarılabilmesidir. Nitelikli bireysel yatırımcılar açısındansa PGYF önemli bir yatırım alternatifi sunmaktadır. Bireysel yatırımcı, elindeki sınırlı kaynakla çok büyük inşaat projelerinin getirisine ortak olabilmektedir. Üstelik böyle bir yatırım, PGYF kuralları gereğince, profesyonel fon ve portföy yöneticileri üzerinden, kamu denetimine ve bağımsız denetime tabi olarak, raporlanabilir inşaat izleme ve değerlemeyi de sürece katarak, şeffaf ve kurumsal olarak inşaatlarda kullanılacaktır."

Bu fonlar kentsel dönüşüm projelerine de yatırım yapabilecek

Bekir Yener Yıldırım, dünyanın en büyük varlık sınıfı olan gayrimenkullerin en önemli unsurları arasında yer alan konut üretimine odaklanacak PGYF'ler sayesinde sermaye piyasasının çok büyüyeceğinin açıkça görüldüğünü vurguladı.

"Konuya gayrimenkul piyasamız açısından baktığımızda ise proje gayrimenkul yatırım fonları Türkiye'de konut arzına katkı sağlayacaktır." diyen Yıldırım, bu fonların kentsel dönüşüm projelerine de yatırım yapabildiğine işaret etti.

Yıldırım, finansal kesimin elindeki fon fazlasının kentsel dönüşümün finansmanında kullanılmasının ülke açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, sıkı denetim ve kurallara tabi yapısı ile inşaat projelerinin bir çok alt süreci barındıran katmanlı yapısının PGYF'ler üzerinden kesişimi gayrimenkul piyasamıza daha çok yatırım ve kurumsallık getirecektir." diye konuştu.