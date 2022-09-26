"Uncharted: Legacy of Thieves Collection" oyunu Playstore'da ön siparişte - Son Dakika
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"Uncharted: Legacy of Thieves Collection" oyunu Playstore'da ön siparişte

26.09.2022 16:20
"Uncharted: Legacy of Thieves Collection" oyunu Playstore'da ön siparişte

Playstore, "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" ve serinin yan oyunu olan "Uncharted: Kayıp Miras"ı oyun seçkisine ekledi.

Playstore, "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" ve serinin yan oyunu olan "Uncharted: Kayıp Miras"ı oyun seçkisine ekledi.

Türk Telekom açıklamasına göre, Uncharted serisinin dördüncü yapımı olan "Bir Hırsızın Sonu" ile serinin yan oyunu "Kayıp Miras"ı bir arada bulunduran "Uncharted: Legacy of Thieves Collection", ön siparişe özel indirim fırsatıyla oyunseverler için Playstore'da satışa sunuluyor.

Bilgisayar oyuncuları, Playstore üzerinden yapacakları "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" ön siparişinde tüm satın alımlarda tercih edilebilen mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı gibi geniş ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

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Kaynak: AA

Türk Telekom, Uncharted, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Uncharted: Legacy of Thieves Collection' oyunu Playstore'da ön siparişte - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" oyunu Playstore'da ön siparişte - Son Dakika
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