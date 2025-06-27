Pluxee'den KOBİ'lere 2028 Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Pluxee'den KOBİ'lere 2028 Hedefi

Pluxee\'den KOBİ\'lere 2028 Hedefi
27.06.2025 10:08
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Pluxee, Türkiye'deki küçük işletmelerin iş hacmini 2028'e kadar 3 kat artırmayı hedefliyor.

Pluxee, sadece yemek kartı çözümüyle Türkiye'de küçük esnaf ve işletmeler için sağladığı iş hacmini 2028 sonuna kadar 3 kat artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ'leri destekleme vizyonuyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, küresel olarak KOBİ'lere sadece hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda KOBİ'leri aktif üye iş yeri olarak ekosistemine dahil ederek ekonomik katkı sağlıyor.

Pluxee, sadece yemek kartı çözümüyle KOBİ üye iş yerlerine her yıl küresel olarak 6,2 milyar avroluk ticari hacim sağlıyor. Bu hacmin 2026 mali yılı sonuna kadar 8 milyar avroya çıkarılması hedefleniyor. Pluxee, KOBİ'lere, sunduğu dijital ve tasarruflu çözümlerle destek olmayı sürdürüyor.

Şirket, sadece yemek kartı çözümüyle Türkiye'de küçük esnaf ve işletmeler için sağladığı iş hacmini 2028 sonuna kadar 3 kat artırmayı hedefliyor. İşletme gelirlerinin yüzde 40'a varan bölümünü yemek kartlarından sağlayan küçük ve orta büyüklükteki lokanta, kafe, büfe ve restoranlara düzenli tüketici akışı sağlayan şirket, bu trafik artışıyla dolaylı istihdama da 50 bin kişilik katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Dijital altyapımızla tüm süreci kısa sürede tamamlayabiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, şirketin global sürdürülebilirlik hedeflerinde KOBİ'lere sağlanan ticari hacmi artırmanın ana hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Pluxee olarak, hem globalde hem Türkiye'de KOBİ'leri desteklemenin en öncelikli stratejik hedefleri arasında olduğunu aktaran Bozkurt, "Bu yıl 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nde bir kez daha altını çiziyoruz, KOBİ varsa, hayat var. KOBİ'ler yalnızca Türkiye'nin değil, aslında tüm dünyanın ekonomik ve sosyal omurgası." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Birleşmiş Milletler'e göre, dünya genelindeki işletmelerin yüzde 90'ını KOBİ'lerin oluşturduğunu anlatarak, Türkiye'ye bakıldığında da tablonun farklı olmadığını, hatta çok daha güçlü durumda bulunduğunu, KOSGEB'in verilerine göre, ülkedeki girişimlerin yüzde 99,7'sinin KOBİ olduğunu kaydetti.

Bugün, dijitalleşme ve yeteneği elde tutmanın KOBİ'lerin en öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayan Bozkurt, dijital çözümleriyle KOBİ'lerin çalışanlarına sundukları deneyimi iyileştirirken, tasarruf etmelerine olanak sunduklarını belirtti.

Pluxee yemek ile yüzde 100'e varan, Pluxee Hediye ile yüzde 45'e varan vergi tasarruf oranlarıyla KOBİ müşterilerinin önemli avantajlar sağladığına işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bir KOBİ Pluxee üzerinden sipariş girişi yaptığında çalışanlarına anında SMS ile bilgilendirme sağlıyoruz. Dijital altyapımız ile sözleşmeden siparişe tüm süreci beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz, bu sayede KOBİ'ler yardımlarını çalışanlarına dakikalar içerisinde ulaştırabiliyor. Bu hızlı süreç yönetimi ve teknoloji kullanımının KOBİ'ler arasında her geçen gün yaygınlaşmasıyla Hediye ürünümüzde işlem hacmimiz son 2 yılda 8 kat artış gösterdi. Kısacası, sağladığımız danışmanlık ile sadece bir çalışan deneyimi dönüşümü değil, verimlilik, bağlılık ve tasarruf odaklı bütünsel bir KOBİ dönüşümü sunuyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pluxee'den KOBİ'lere 2028 Hedefi - Son Dakika

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