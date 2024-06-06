Polatlı\'da Sezonun İlk Buğdayı Açık Artırmayla Satıldı

Ekonomi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sezonun ilk buğdayı, Polatlı Ticaret Borsası'nda (PTB) düzenlenen açık artırmayla satıldı.

Sezon açılışı nedeniyle Polatlı Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

Düzenlenen açık artırmada Çanakçı Mahallesi'nden Sami Altınkesen'in getirdiği 33 ton buğdayın ilk 100 kilogramı 420 liralık sembolik fiyatla satıldı.

Üreticinin diğer ürünleri de kilogramı 11 liradan alıcı buldu.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, ilçenin buğdayıyla marka olduğuna dikkat çekerek hasadın bu yıl yaklaşık 20 gün erken başladığını bildirdi.

Sezonun erken başlamasının rekoltenin geçen seneye göre düşük olacağını gösterdiğini savunan Toplu, "Çanakcı Mahallesi'ndeki kıraç araziden kaliteli bu buğdayın gelmesi bize biraz umut verdi." dedi.