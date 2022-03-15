Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti - Son Dakika
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Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti

15.03.2022 20:35
Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti

Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği yetkililerinin, Polonya bankalarındaki hesaplarından 2 milyon euro çekmek istediği ve bankaların parayı bloke ettiği bildirildi.

Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği yetkililerinin, Polonya bankalarındaki hesaplarından 2 milyon euro çekmek istediği ve bankaların parayı bloke ettiği bildirildi.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli yetkililerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasının hemen ardından Polonya bankalarında bulunan hesaplarından 2 milyon euro nakit çekmek istediği ve bu girişimin bankaların kara para aklama ve terör finansmanını önleyici kurum olan Mali Bilgiler Genel Müfettişliği (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) ile işbirliği neticesinde sonuçsuz kaldığı aktarıldı. Bankalar, Rusya Varşova Büyükelçiliği'nin 2 milyon eurosunu bloke ettiği aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak Rusya Büyükelçiliği yorum yapmaktan kaçınırken, Polonya Maliye Bakanlığı ise Mali Bilgiler Genel Müfettişliğinin 1 Mart 2018 tarihli yasanın 10'uncu bölümüne atıfta bulunulan kısıtlayıcı tedbirleri uygulama görevini yerine getirmekte olduğunu kaydetti. - VARŞOVA

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Polonya, Ukrayna, Varşova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti - Son Dakika


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