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Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir - Son Dakika

Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir

14.12.2021 09:34
Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, 'toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiği' şeklinde paylaşımda bulundu.

Türk Lirası'ndaki büyük değer kaybı Merkez Bankası ve FED kararları öncesi tedirginliği artırırken, iktidarın ekonomik krizin daha da derinleşmesi halinde olağanüstü hal ilan edebileceği öne sürüldü.

Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir

Japon bankası Nomura, hazırladığı raporda Erdoğan hükümetinin beş aşamalı bir planı yürüttüğünü; ilk üç adımın hayata geçirildiğini ileri sürmüş, son iki adımın ise 'dış politika vakası' ve OHAL' olarak sıralamıştı.

Benzer bir iddia, AK Parti'ye ceza kanunlarının hazırlanmasında öncülük eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık görüşlerine başvurduğu bilinen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten geldi.

Özgenç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplumun olağanüstü hal ilanına (OHAL) hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan İzzet Özgenç şunları yazdı: "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, "AĞIR EKONOMİK BUNALIM" sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir

Ekonomik Kriz, Tüba, OHAL, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir - Son Dakika Ekonomi


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