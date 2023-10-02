Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

Türkiye'nin özel bankalarından Akbank'ın yönetim kurulu değişti. 2012 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak atandı. Genel Müdürlük görevine ise Kaan Gür getirildi. 6 yıl boyunca Akbank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise istifa etti.

KOVULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akbank'taki yönetim kurulu değişikliği sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kovulduğu iddia edilmişti. Ancak bankanın KAP'a yaptığı açıklamada Demirtaş'ın istifa ettiği vurgulandı.

KAP AÇIKLAMASI

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ve 2 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere:

Bankamızda 2012 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Sabri Hakan Binbaşgil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak atanmıştır.

Sayın Eyüp Engin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Sayın Cenk Kaan Gür'ün Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Demirtaş'ın görevinden istifası kabul edilmiştir."

"KENDİ İSTEĞİMLE İSTİFA ETTİM"

Hakkında çıkan kovuldu iddialarıyla ilgili bir paylaşım yapan Demirtaş, "6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank Yönetim Kurulu Üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan TROL haberlerine itibar etmeyiniz. Hepsi yalan haber. 6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten. Herkese Sevgiler." ifadelerini kullandı.