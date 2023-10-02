Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
Son Güncelleme: 02.10.2023 15:49

Akbank'ta yaşanan yönetim kurulu değişikliği sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kovulduğu iddia edildi. Ancak bankanın KAP açıklamasında "Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Demirtaş'ın görevinden istifası kabul edilmiştir." denildi. Söz konusu iddialarla ilgili konuşan Demirtaş, "6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank yönetim kurulu üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

Türkiye'nin özel bankalarından Akbank'ın yönetim kurulu değişti. 2012 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak atandı. Genel Müdürlük görevine ise Kaan Gür getirildi. 6 yıl boyunca Akbank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise istifa etti.

KOVULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akbank'taki yönetim kurulu değişikliği sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kovulduğu iddia edilmişti. Ancak bankanın KAP'a yaptığı açıklamada Demirtaş'ın istifa ettiği vurgulandı.

KAP AÇIKLAMASI

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ve 2 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere:

  • Bankamızda 2012 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Sabri Hakan Binbaşgil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak atanmıştır.
  • Sayın Eyüp Engin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
  • Sayın Cenk Kaan Gür'ün Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır.
  • Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Demirtaş'ın görevinden istifası kabul edilmiştir."

"KENDİ İSTEĞİMLE İSTİFA ETTİM"

Hakkında çıkan kovuldu iddialarıyla ilgili bir paylaşım yapan Demirtaş, "6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank Yönetim Kurulu Üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan TROL haberlerine itibar etmeyiniz. Hepsi yalan haber. 6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten. Herkese Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetiminden istifa etti

Özgür Demirtaş, Akbank, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Real Madrid verdiği sözden çark ediyor! Arda'ya skandal bir teklifle gittiler
16:02 Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı
15:55 Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı
15:45 Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
15:46 Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü
15:19 Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı
15:07 YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
15:04 Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı
14:58 İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü
14:24 MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 16:20:52. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement