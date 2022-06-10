Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz - Son Dakika
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz

10.06.2022 21:21

Ekonomist Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi adımı hakkında çok konuşulacak açıklamalara yer verdi. Uygulamanın işe yaramayacağını ve ekonomik problemleri çözemeyeceğini ifade eden Demirtaş, "Türkiye'nin acilen yapısal reformlara girişmesi lazım." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye yönelik yaptığı hamlelerden gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) adımının detaylarını duyurdu. Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. GES'lerin getirileri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Kupon ve anapara ödemeleri Ziraat, Halk ve Vakıfbank aracılığı ile yapılacak.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ GES'İ DEĞERLENDİRDİ

Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, GES'lerle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Demirtaş, kararın işe yaramayacağını ve ekonomik problemleri çözemeyeceğini söyledi.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşe yaramaz. Ekonomik problemleri çözmez. Zaman kaybı. Her zamanki gibi zihni sinir proje. Her zamanki gibi yandan dolanma. Çalışmaz… Türkiye'nin acilen ekonomik kurallara geri dönmesi, Merkez Bankasını bağımsız hale getirmesi ve yapısal reformlara girişmesi lazım."

İşte o paylaşım:

Özgür Demirtaş, bakanlığın GES adımını değerlendirdi: İşe yaramaz
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Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz - Son Dakika


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