Promosyon Sektörü 2030 Hedefini 15 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, bayram dönemlerinin promosyon sektörü için önemine işaret ederek, Kurban Bayramı döneminde ortalama 450-500 milyon liralık promosyon hediye döneminin oluştuğunu ifade etti.

Yücetürk, AA muhabirine, promosyon sektörünün geçmiş yıllarda yıl başı hediye dönemini kapsadığını anımsatarak, "O dönemlerde yıl başı hediye sektörünü kapsadığı için ciroların yüzde 90'ı yılın son 1,5-2 ayında yapılırdı ama bu dönüşüm kendi içerisinde artık başka evreye geldi ve promosyon sektörü yılın 12 ayına yayıldı." dedi.

Bayram ve seçim dönemleri ile özel günlerle birlikte sürecin tüm yıla yayıldığını anlatan Yücetürk, "Promosyon sektörü artık cirosunun yüzde 90'ını değil de yüzde 55-60'lık kısmını son 3 aya yaymaya başladı. 2025 yılı promosyon sektörü hedefimiz olarak 6 milyar dolarlık iç pazar hacmi, 3 milyar dolarlık da ihracat hedefimiz vardı. Bu hedefimizi yakalayabileceğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün 2030 hedefi 15 milyar dolar

Yücetürk, promosyon sektörünün ülkelerin gelişmişlik seviyelerine paralel ilerlediğinden bahsederek, ülkeler geliştikçe promosyon sektörünün, kurumsal tanıtım ürünlerinin kullanım oranının arttığını dile getirdi.

Amerika'nın yıllık promosyon sektörü hacminin 45 milyar dolar, Avrupa Birliği'nin ise 30 milyar avro seviyelerinde olduğunu aktaran Yücetürk, " Türkiye'nin bu alanda daha gidecek çok yolu var. 6 milyar dolar yurt içi, 3 milyar dolar ihracat toplam 9 milyar ama biz bunu 2030'a kadar iç piyasanın büyüklüğü ve ihracatla beraber 15 milyar dolarlık büyüklüğe getirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Sektörde nitelikli personel açığının bulunduğuna dikkati çeken Yücetürk, "PROMOTÜRK Akademi'de mesleki eğitimlerin yanı sıra şirketlerimizin kurumsallaşmasına, pazarlamasına, dış ticaretine katkı sağlayacak eğitimler veriyoruz. Meslek liseleriyle protokol imzalıyoruz, burada makine desteğinde bulunuyoruz. Öğrencilerin staj dönemlerine destekte bulunuyor, okul bitince de iş garantili programlar düzenliyoruz. Bu uygulama pilot olarak İstanbul'da var ancak Anadolu'da da yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Logolu çikolata ve şekerler de promosyon ürünleri arasına giriyor"

Yücetürk, bayramların da artık promosyon sektörünün önemli dönemlerinden biri olduğuna değinerek, "Rekabetin çok ciddi olduğu bir dönemdeyiz. Hem personeli hem de müşterileri elde tutmak adına ciddi rekabet var. Firmalar kendi personellerini, müşterilerini mutlu edebilmek adına onlara bayram dönemindeki hediyeleri de artık es geçmiyor." diye konuştu.

Sektörde geniş yelpazede ürün seçeneği olduğunu anlatan Yücetürk, şunları kaydetti:

"Promosyon sektörü üzerine markalama yapılabilen her şey için geçerli. Tekstil, cam, porselen, matbaa ürünleri, kalem, plastik ürünler, gıda gibi. Her firmanın hedef kitlesi başka olduğu için kullanmış oldukları ürünler farklı. Bayram döneminde spesifik ürün olarak çikolatayı çok rahatlıkla söyleyebiliriz; artık logolu çikolata ve şekerler de promosyon ürünleri arasına giriyor. Bayram döneminde hedef kitlelere verilen ürünlerin yanında ekstra promosyon çikolatalar ve şekerler kullanılıyor. Kurban Bayramı döneminde ortalama 450-500 milyon liralık promosyon hediye dönemi oluşuyor."

Yücetürk, Babalar Günü'nde 250-300 milyon liralık hacim beklediklerini belirterek, "Bu dönemde ajandalar, kalemler, USB bellekler, termoslar ve bu ürünlerin üzerinde babaların adının, soyadının yazdığı ya da kendileri arasındaki ünvanların olduğu ürünler çok fazla tercih ediliyor." dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle promosyon ürünlerde de değişimler olduğuna işaret eden Yücetürk, powerbank, USB bellek, termosların son yıllarda sıkça tercih edildiğini anlattı.

Yücetürk, dernek olarak sektörde merdiven altı üretimi engellemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, asıl amaçlarının Türkiye promosyon sektörüne katma değer oluşturacak projeler yapmak olduğunu sözlerine ekledi.