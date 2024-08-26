Putin: Enflasyonla mücadele için eşgüdümlü eylemler gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Putin: Enflasyonla mücadele için eşgüdümlü eylemler gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonla mücadele için hükümet ve Rusya Merkez Bankası'nın eşgüdümlü eylemler yapması gerektiğini belirtti. Putin, enflasyonun azaltılması için mal ve hizmet arzının artırılması gerektiğini vurguladı.

26.08.2024 13:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Hem hükümetin hem de Rusya Merkez Bankasının dikkatini bir kez daha çekiyorum, enflasyonu azaltmak için eşgüdümlü eylemlerin verimliliğini artırmak gerekiyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rus yetkililerle ülkedeki ekonomik gelişmelere dair toplantı yaptı.

Rusya Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gittiğini anımsatan Putin, buna rağmen şirket ve tüketici kredilerinin artmaya devam etmesini "garip" bulduğunu söyledi.

Kredilerdeki artışın da enflasyon oranının yükselmesine neden olduğuna işaret eden Putin, "Mali sektördeki hızlı gelişimin olumsuz sonuçları son derece önemli, bu hassas bir konu." dedi.

Putin, enflasyonla mücadelede atılması gereken adımları değerlendirerek, "Mal ve hizmet arzını artırarak her şeyden önce enflasyonla sistematik olarak mücadele edilmesi gerektiği açıktır. Hem hükümetin hem de Rusya Merkez Bankası'nın dikkatini bir kez daha çekiyorum, enflasyonu azaltmak için eşgüdümlü eylemlerin verimliliğini artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken, Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Putin: Enflasyonla mücadele için eşgüdümlü eylemler gerekiyor - Son Dakika

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