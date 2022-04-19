PwC, Küresel Dijital Satınalma Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

PwC, 64 ülkeden 800'ü aşkın şirketin katıldığı Küresel Dijital Satınalma Araştırması ile satın alma alanındaki dijital dönüşümün küresel durumunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den bu alandaki profesyonellerin de yer aldığı araştırmada, satın alma departmanları 2025 yılı için ortalama yüzde 72'lik dijitalleşme hedefi belirledi. Ancak yeni tip koronavisür (Kovid-19) etkileri, satın alma süreçlerinin gerçek dijitalleşme oranı algısının yüzde 6 azalarak yüzde 41'de kalmasına yol açtı.

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Dijital Satınalma Araştırması'na katılanların yüzde 26'sını 10 milyar avrodan fazla geliri ve 5 binden fazla çalışanı olan çok büyük ölçekli şirketler, yüzde 29'unu büyük ölçekli şirketler (1,5-10 milyar avro), yüzde 30'unu orta ölçekli (50 milyon-1,5 milyar avro) ve yüzde 15'ini küçük ölçekli şirketler (50 milyon avro'dan az) oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış, tedarik zincirlerindeki kırılmalar, uzaktan veya hibrit gibi yeni çalışma yöntemleri, birçok emtia için artan fiyatlar, bazı kritik girdi malzemelerindeki kriz ortamı gibi yeni risklerin ortaya çıkması, satın alma birimlerinin dijital dönüşüm algısını değiştirdiğini belirtti.

Dijitalleşme seviyesinin tüm sektörlerde ilerlemeye devam ederken; bugün itibarıyla maliyet kontrolü, süreç verimliliği, tedarik zinciri izlenebilirliği ve tedarikçi ilişkileri yönetimini güvence altına alma gibi zorlukları yönetebilmek için dijitalleşmenin önemli bir gereklilik haline geldiğini ifade eden Karakış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşüm günümüzde risk yönetimi ve uyumluluk açısından da kritik öneme sahip olmaya başladı. Dünya genelinde şirketlerin dijital yol haritaları, öncelikli olarak CO2 emisyonlarını takip eden yenilikçi ve sürdürülebilir uygulama örneklerini içeriyor. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konularının önümüzdeki yıllarda Türkiye'de de önem kazanması bekleniyor. Bu noktada satın alma birimleri, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olacak. PwC Türkiye olarak pandemi döneminden bu yana öne çıkan ve değişen dengelerin şekillendireceği gelecek doğrultusunda dijitalleşme dahil satın alma ve tedarik yönetimi alanında, stratejiden uygulamaya kadar her aşamada en iyi çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz."