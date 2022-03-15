QUA Granite'in 2021 yılı net karı 565,6 milyon lira oldu - Son Dakika
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QUA Granite'in 2021 yılı net karı 565,6 milyon lira oldu

15.03.2022 19:48
QUA Granite'in 2021 yılı net karı 565,6 milyon lira oldu

QUA Granite, 2021'de 565,6 milyon lira net kar elde etti.

QUA Granite, 2021'de 565,6 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam eden ve 2021 yılında 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70'in üzerinde ülkede 400'ün üzerinde müşteriye ihracat gerçekleştiren QUA Granite, Türkiye'de 7 bölgeye yayılan toplam bayi sayısını 65'e çıkartarak dağıtım ağını güçlendirdi.

Bu kapsamda dış pazarlardaki varlığını kuvvetlendiren, her zaman olduğu gibi satış gelirlerinin yarısına yakınını dış piyasalardan elde eden QUA Granite, 1 milyar 150 milyon TL net satış rakamına ulaşırken, TL bazında da yüzde 64 büyüdü. Net kar marjı yüzde 49,2 olan şirketin, net karı 565,6 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, "QUA Granite olarak 2021 yılını, şirket kültürümüzün önemli yapıtaşlarından biri olan çevik yönetim yaklaşımımız sayesinde operasyonlarımızı dönüştürdüğümüz ve yatırımlarımıza hızımızla devam ettiğimiz başarılı sonuçlarla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Değişen rekabet koşulları karşısında risklerini minimize etmek için yurt içinde ve yurt dışında satış coğrafyalarını genişlettiklerini bildiren Ercan, şunları kaydetti:

"Eş zamanlı olarak etkin bir tedarik zinciri yönetimi oluşturarak üretimde ve karlılıkta sürdürülebilir bir büyüme elde ettik. Gerçekleştirdiğimiz büyüme ve karlılık oranları, 2020 yılından itibaren aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz projeler ve aksiyonların 2021 yılında da istikrarlı bir biçimde devam etmesiyle oluştu. Elde ettiğimiz bu sonuçlar doğrultusunda 2021 yılını gerek hasılat gerekse kar marjları açısından halka arz sırasında hazırlanan fiyat tespit raporundaki hedeflerin çok üzerinde kapattık ve 2022 yılında da beklentilerin üzerinde bir performans ile kapatılmasını öngörüyoruz."

Sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek hedefi ile her coğrafyada sahip oldukları operasyonları üzerinde stratejiler geliştirdiklerini ve bu kapsamda faaliyet gösterdiklerini belirten Ercan, "Kapasite artışına yönelik yatırımlarımız doğrultusunda 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla 4 yeni üretim hattından ikisini faaliyete geçirmeyi, diğer 2 üretim hattını ise yılın ikinci yarısında devreye almayı hedefliyoruz. Bu sayede kapasitemizi 41,0 milyon metrekareye yükseltecek ve dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granit tesislerinden biri olacağız." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QUA Granite'in 2021 yılı net karı 565,6 milyon lira oldu - Son Dakika


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