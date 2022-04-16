Qua Granite sürdürülebilir projesiyle Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika
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Qua Granite sürdürülebilir projesiyle Türkiye'ye örnek oluyor

16.04.2022 10:36
Qua Granite sürdürülebilir projesiyle Türkiye'ye örnek oluyor

Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek oluşturacak uygulamalara imza atan Qua Granite, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm...

Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek oluşturacak uygulamalara imza atan Qua Granite, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini kurdu.

Şirket açıklamasına göre, sürdürülebilir su yönetim anlayışının dünyanın geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğunu ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için temel gerekliliklerden olduğunu düşünen Qua Granite, bu yaklaşımını operasyonlarının hemen her noktasında hayata geçiriyor.

Firma, bu çerçevede üretimde kullanılan suyun yüzde 100'ünü doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrar üretime kazandırıyor.

Açıklamada, sürdürülebilirliğin Qua Granite için stratejik bir yönetim modeli olduğu ve şirketin sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Qua Granite sürdürülebilir projesiyle Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika


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