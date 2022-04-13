Ramazan bereketiyle esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan bereketiyle esnafın yüzünü güldürdü

13.04.2022 00:58
Ramazan bereketiyle esnafın yüzünü güldürdü

Van'da Ramazan ayının gelmesiyle yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Van'da Ramazan ayının gelmesiyle yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Korona virüs pandemisi ve ardından gelen ekonomik dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan Van esnafı, Nevruz Bayramı ve akabinde gelen Ramazan ayı ile hareketli günler yaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik sıkıntıların hala görülmekte olduğunu ifade eden Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, bu ekonomik dalgalanmanın özellikle esnafa sıkıntı yaşattığını söyledi. Van esnafının nevruz avantajının olduğunu belirten Berge, "Nevruz Bayramı'ndaki hareketlilik Van'a güzel bir katma değer kattı. Akabinde Ramazan ayının gelmesiyle Van'da çok güzel bir canlılık gördük. Ziyaret ettiğimiz esnafımız, Ramazan'dan kaynaklı gördüğü memnuniyeti dile getirdi. İnşallah Ramazan sonrası da bu hareketlilik, bu ekonomik canlılık devam eder" dedi.

Berge, "Hala hazırda ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Bu ekonomik sıkıntının getirdiği bir takım borçlanma var. Esnaf, bundan sonraki süreçlerde bu ekonomik sıkıntıların bitmesini ve bu canlılığın devam etmesini bekliyor. Bu nedenle hükümet, Ramazan ayı sonrası yeni politikalarla esnaf ve sanatkarı desteklerse, özellikle faizsiz bir kredi söz konusu olursa esnaf-sanatkarımız tekrar ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

İşleri artan esnaf ise, Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle geldiğini ifade ederek, temennilerinin bu hareketliliğin yıl boyunca devam etmesi olduğunu söylediler. - VAN

YORUMLAR
500
Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Nevruz Bayramı, Ramazan, Esnaf, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan bereketiyle esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:30:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan bereketiyle esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement