Ramazan Sofraları 45% Pahalandı

Ekonomi

(ANKARA) - İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, "Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı. Yüksek gıda enflasyonu ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'da bile gıda enflasyonu yüzde 10'un altında. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücretlerdeki artış gıda enflasyonuna yetişemediği için bu yıl Ramazan sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı'nı ne yazık ki buruk yaşayacak" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması sonuçlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Buna göre, temel ürün gruplarında 2024 yılında Ramazan ayı mutfak harcamaları 7 bin 249 TL tutarken, bu maliyet 2025 yılı Ramazan ayında 10 bin 565 TL'ye yükseldi. Yıllık artış yüzde 45,75 odu. Mercimekte yüzde 51,61, kırmızı ette yüzde 55,10'luk artış kaydedilirken, ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28 olarak ölçüldü. En yüksek maliyet farkı ise yüzde 121,79 ile kahve de gerçekleşirken en düşük farksa yüzde 9,75 ile salça da kaydedildi.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İPA'nın Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması sonuçlarını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı. Yüksek gıda enflasyonu ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'da bile gıda enflasyonu yüzde 10'un altında. Türkiye'deki gıda enflasyonu Avrupa'daki 10 ülkedeki gıda enflasyonunun toplamı kadar. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücretlerdeki artış gıda enflasyonuna yetişemediği için bu yıl Ramazan sofraları küçülecek, halkımız Ramazan ayını ne yazık ki buruk yaşayacak."