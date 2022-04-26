Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı

26.04.2022 15:41
Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, "Sağlıklı beslenmemizde gereken dengeyi en iyi şekilde hayata geçiren bir mutfak kültürüne sahibiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, "Sağlıklı beslenmemizde gereken dengeyi en iyi şekilde hayata geçiren bir mutfak kültürüne sahibiz." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soner, Ramazan ayında doğru beslenmenin, tutulan orucun sağlık sorunlarına yol açmaması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Soner, bunu sağlamanın en önemli yolunun ise yeteri kadar sıvı tüketmeye dikkat etmek ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli bir şekilde almak olduğunu belirtti.

Anadolu mutfak kültürünün dengeli beslenme açısından oldukça zengin olduğunu ifade eden Soner, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenmemizde gereken dengeyi en iyi şekilde hayata geçiren bir mutfak kültürüne sahibiz. Günümüzde beslenme anlayışı bakımından farklı uçlarda değerlendirilen et ile sebze, zeytinyağı ile tereyağı Anadolu mutfak kültüründe özgün bir yapı içinde bir arada kullanılmaktadır. Tahıl, sebze ve bazen meyveler az miktarda et ile pişirilerek bir tabakta birden fazla besin grubunu tüketmemizi sağlamaktadır. Tarhana, yoğurt, turşu, boza, kefir gibi bağışıklığı güçlendiren fermente ürünler de bu dengeye eşlik etmektedir. Yenebilen hiçbir malzemenin israf edilmediğini ve sıfır atık prensibinin mutfağımızın özünde mevcut olduğunu da belirtmek gerekir."

Sahur sofraları için uzmanların da tavsiyeleri doğrultusunda yavaş sindirilen ve besin değeri yüksek yemeklerin tercih edilebileceğini aktaran Soner, yeşil salata, domates, salatalık ile desteklenen bir yumurta yemeğinin bu tavsiyeyi en iyi şekilde karşılayabileceğini ifade etti.

Soner, biber, domates ile pişirilen menemenin; haşlanmış katı yumurtanın yoğurt ile birleştirildiği yalancı çılbırın; otlu ve peynirli çırpılmış yumurtanın sahurda tercih edildiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Gül hastalığına karşı 'lazer' uyarısı Gül hastalığına karşı 'lazer' uyarısı Sakarya'da 53 bin metrekarelik alanda topraksız tarım faaliyeti Sakarya'da 53 bin metrekarelik alanda topraksız tarım faaliyeti

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Gastronomi, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:42 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan sofralarında Anadolu'nun renkli mutfağı öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement