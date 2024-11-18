Randevu Sistemi Pancar Üreticilerini Zorladı - Son Dakika
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Ekonomi

Randevu Sistemi Pancar Üreticilerini Zorladı

Yozgat'ta şeker fabrikalarının randevu sistemi, pancar üreticilerini zor durumda bıraktı.

18.11.2024 19:36
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Pancar üretiminde randevu tepkisi

YOZGAT - Yozgat'ta Şeker Fabrikaları alımlarını randevu sistemine göre yapmaya başlaması pancar üreticilerini zor durumda bıraktı.

Yozgat'ta bu yıl etkili olan kuraklık ve dolu gibi afetlerin yanı sıra düşük pancar fiyatı ile sarsılan Yozgatlı pancar üreticileri bu seferde randevu sistemi ile bir darbe daha aldı. Pancarını söken üretici şeker fabrikalarının randevu sistemine geçmesi ile birlikte ürünlerini tarla kenarına yığarken, bekleyen pancar kilo kaybına uğramaya başladı. Pancar üreticileri randevu sisteminin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek tarlada bekleyen pancarlarının en fazla 15 gün daha bekleyebileceğini söylediler.

"Her tarlanın başında 50-100 ton pancar var"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Arazide her tarlanın başında 50-100 ton pancar var. Bu kayıp çiftçinin kaybı. Şu an çiftçi mağdur tarlada. Çiftçi pancarı tarlasında söktüğü anda 30 ton gelen pancar 23 tona kadar düşüyor. Yani kauçuğa dönmüş pancarlar. Bu içler acısı. Çiftçinin cebinden çıkan bir şey. Yetkililere özellikle bu Çorum bölgesi, Yerköy'den bizim pancarımız gidiyor. Yozgat'ın merkezi dahi oralarda büyük sıkıntı var. Bir an önce çiftçilerden pancar alınmalı. Çiftçi 11'inci ayın artık 17'si olmuş. Şu saatten sonra tarlada pancar bekletme şansı yok. Onun için bir an önce götürmeleri lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yozgat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Randevu Sistemi Pancar Üreticilerini Zorladı - Son Dakika

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