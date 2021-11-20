RD Global'den periferik arter hastalığı açıklaması

RD Global, fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrısı varsa, periferik arter hastalığına sahip olabildiğini bildirdi.

RD Global'den yapılan açıklamaya göre, atardamar tıkanıklığı olarak bilinen periferik arter hastalığı, genellikle bacaklar ve ayaklar gibi alt uzuvlarda gelişen fazla kolesterol ve yağ nedeniyle atar damarlarında görülen darlık ve tıkanıklıklar anlama geliyor.

RD Global tarafından geliştirilen TemREN Aterektomi Sistemi, damarda darlık veya tıkanıklığa neden olan kolesterol içeren aterosklerotik plağın mekanik olarak kazınması prosedürü.

İntravenöz olarak verilen hafif bir yatıştırıcı ile lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor. TemREN Aterektomi Sisteminin ucundaki keskin bıçak vasıtasıyla kateter yerleştirilir ve daralmış alana ulaşana kadar arteriniz boyunca ilerletiliyor. Plak daha sonra kateter bıçağı ile kazınır ve çıkarılmak üzere kateterin ucundaki bir bölmede toplanıyor.

Şirket tarafından geliştirilen TemREN Aterektomi Sistemi minimal invaziv bir prosedürdür ve kısa bir iyileşme süresi ile hastanede kalmayı gerektirmeden birkaç gün sonra normal aktivitelerinize devam etmenize olanak sağlıyor.

" Türkiye'de 200 bin hastaya Periferik Arter Hastalığı tanısı konuldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Gümüş, Türkiye'de özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde ortalama olarak 200 bin hastaya Periferik Arter Hastalığı tanısı konulduğunu ifade ederek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Gümüş, şunları kaydetti:

"Kontrolsüz şeker hastalığı, düzenli hekim muayenesinden uzaklık, sigara ve alkol kullanımı, yüksek kolesterol ve aile yatkınlığı gibi risk faktörleri bu hastalığın daha da sık görülmesine neden oluyor. Tanısı pratik nabız muayenesi, hastanın hikayesi, şikayetleri ve yapılacak ultrasonografik tetkiklerle günümüzde basit olsa da geç ve asemptomatik başvurular nedeni ile periferik arter sıklığı tahmin edilen değerlerin çok üstündedir. Tanı konulmadığı sürece periferik arter hastalığı varlığı başlı başına bir kötü prognoz göstergesidir ve bu hastaların sağ kalımları pek çok kanser türünden daha kötüdür. Periferik arter hastalığı olan erkeklerde beklenen beş yıllık mortalite prostat kanserinden kötüdür, kolon kanseri ile benzerdir. Bu nedenle PAH tanısı konulan hastalar risk faktörlerinin giderilmesi için etkin tedavi altına alınmalıdır."