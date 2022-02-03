realme 9 Pro Serisi'nin global lansmanı 16 Şubat'ta yapılacak

Akıllı telefon markası realme, 9 Pro Serisi'nin global lansmanını 16 Şubat'ta yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, realme 9 Pro+ Sony IMX766 OIS kamera ile donatılan "ilk orta sınıf akıllı telefon" olma özelliğini taşıyor.

realme, daha fazla kişinin realme 9 Pro+ kamera sistemi Sony IMX766 OIS'yi deneyimleyebilmesi için 7 Şubat'ta global web sitesinde 24 saatlik çevrim içi Kamera Lab deneyimi sunacak.

2021 amiral gemisi akıllı telefonda üstün performansa sahip sensörler arasında bulunan Sony IMX766 görüntü sensörü, son derece büyük 1/1.56" sensöre ve büyük piksel alanına sahip. Bunun yanı sıra OIS mercek kullanıcılara üstün görüntü kalitesi sağlıyor. realme, 9 Pro Serisi'nin görünümünü, yaşam tarzını yansıtan bir dizi çekim ortaya çıkardı. Güneşin doğuşundan ilham alan realme, etkili tasarımını Işık Geçişi Tasarımı ile realme 9 Pro Serisi'nde gösteriyor.

Cihaz, zarif renk gün doğumu mavisi, güneş efekti gösteren Işık Geçişi Tasarımı'nı barındırıyor. Cihazın arka kapağı, normal gün ışığında ve ultraviyole ışını altında kaldığında 3 saniye içinde maviden kırmızıya dönüyor. OCA organik fotokromik materyallerin eklenmesiyle ultraviyole ışıklarla aydınlatılan arka kapağın renk değiştirmesi sağlanıyor. Renk değişiminin ayarlanması için art arda 200 üzerinde deneme yapıldı. Realme mühendisleri, fotokromatik katmana yaratıcı şekilde bir organik kompozit katman ve cam ekleyerek renk oluşturma oranını yüzde 40 artırdı.

realme, yeni sensörle birlikte MediaTek Dimensity 920 5G ile kullanıcılarına yeni bir işlemci de sunacak. Gelişmiş 6 nm işlem daha iyi performans sağladı. CPU ana çekirdek frekansı 2.4 GHz'den 2.5 GHz'ye çıkarılarak tek çekirdek performansında yüzde 4 artış sağlandı. GPU'da, GPU frekansını hızlandıran ve oyun performansını yüzde 9 artıran Mali-G68 MC4 kullanımına devam edildi. Kullanıcılar, önceki nesil Dimensity yongalarına göre yüzde 35 daha fazla ayrıntıyı fotoğraflayabiliyor. AnTuTu testinde realme 9 Pro + 5G 501,281 puan alırken, GeekBench testinde, Dimensity 920 5G tek çekirdek puanında yüzde 44 ve çok çekirdek puanında yüzde 51 kadar önde gidiyor.