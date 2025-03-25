Reeder, Hakem Heyeti Kararını Tanımadı

Reeder telefonu 4 kez değiştirdi, firma Tüketici Hakem Heyeti kararını tanımadı

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Ekrem Ünal, Reeder marka telefonunu 4 kez değiştirdi ve başvurduğu Tüketici Hakem Heyeti ücret iadesi kararı aldı ama firma bu kararı tanımadı.

Yozgat'ta yaşayan Ekrem Ünal, yaklaşık 1 yıl önce aldığı Reeder marka telefonunun bozulması üzerine firmaya müracaat etti. Telefonunu değiştirmek istedi ancak aynısından bulunmadığı için 4 bin lira fark ücreti vererek üst modelini aldı. İkinci telefonda da aynı sorunu yaşayan Ünal, tekrar firmaya başvurdu. Şu an elinde firmadan aldığı dördüncü telefonu bulunan Ünal, değiştirilen hiçbir telefonu kullanamadı. Tüketici Hakem Heyeti'ne giderek mağduriyetinin giderilmesi için şikayette bulundu.

"Dördüncü telefonu bana verip 'İcra yolu açık' dediler"

Reeder çalışanları tarafından eline fatura tutuşturularak gönderildiğini söyleyen Ünal, "Bana verilen faturayı Tüketici Hakem Heyeti'ne götürdüm. 1 ay bekledim. Çıkan kararı aldım. Firmaya gittim. Bana icra yolunun açık olduğunu söylediler. Ben de şu andan itibaren avukatıma vekalet verdim. Artık avukatım ilgilenecek. Maddi ve manevi problemler yaşadım. İşe gelip giderken, yoldayken görüşmelerim esnasında aniden telefon kapandı. Acil durumlarda mağdur oldum. Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkan ücret iadesi kararını götürdüğümde de sonuç alamadım. Telefonu, faturamı ve çıkan kararı alıp icraya vereceğim" dedi.

Ekrem Ünal'ın vekalet verdiği Avukat Bilal Uysal, bir üst model verilerek telefon arızalarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. "Telefonların değiştirilse de kullanılamaz durumda olmasından dolayı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduk. Telefonların ana kartlarında sorun olduğu ortaya çıktı. Nakden iade ve telefonun teslimi konusunda Tüketici Hakem Heyeti lehimize karar verdi. Firma yerli bir firma olduğu için icraya başvurmadan önce harici şekilde ödenmesini istedik. Firmayı defalarca aradık. Firma görevlileri ise kararı bildirdikten 1 buçuk ay sonra telefonu ve kararı geri vererek icraya başvurmamızı söylediler. Telefonun bedeli 9 bin lira olarak görünüyor. İcraya verildiğinde firmanın zararı daha büyük oluyor. Buna rağmen mevzuya konu şirket ödeme yapmadı. Müvekkilimin mağduriyeti devam etti. İlamlı icraya başvuracağız. Tüketici Hakem Heyeti kararları mahkeme hükmü gibidir" şeklinde bilgi verdi.