Reel Kesim Güven Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi Düşüşte

Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında 1,3 puan azalarak 99,1 seviyesine geriledi.

25.12.2024 11:18
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Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta geçen aya göre 1,3 puan azalarak 99,1'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta geçen aya göre 1,3 puan azalarak 99,1 seviyesine indi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güç kazandı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülürken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerde bir önceki aya göre zayıflama, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerde ise güçlenme gözlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 45'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 45,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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