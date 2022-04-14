Rekabet Kurumu, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nu tamamladı - Son Dakika
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Rekabet Kurumu, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nu tamamladı

14.04.2022 16:35
Rekabet Kurumu, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nu tamamladı

Rekabet Kurumu, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nu yayımlandı.

Rekabet Kurumu, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nu yayımlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulu tarafından 2020'de e-pazaryeri platformları sektör incelemesi başlatıldığı anımsatıldı.

Duyuruda, yürütülen sektör incelemesi çerçevesinde hazırlanan ve 2021'de kamuoyu görüşüne açılan ön rapordan bu yana geçen süre içinde, sektörde yaşanan gelişmeler, kamuoyundan alınan görüşler ve Kurum bünyesinde yürütülen mevzuat çalışmaları göz önünde bulundurularak ön raporda yer alan politika önerilerinin gözden geçirilerek nihai hale getirildiği, "e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu"nun tamamlandığı belirtildi.

Rekabet sorunları ortaya çıktı

Raporun önsözünde, yeni iş modelleri ile rekabet sorunlarının da ortaya çıktığına işaret edilerek, "Tüketiciler, internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı kazanırken, teşebbüsler de tüketiciye ulaşma gayretiyle internet kanallarına daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle e-ticaret, hızla büyümeye başlamış ve ticaretin işleyişini farklılaştırmaya başlamıştır. Söz konusu büyümenin, ülke bazlı olarak değişim sergilese de Türkiye'de nispeten hızlı gerçekleştiği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Önsözde, Kovid-19 salgının da bu büyümeyi hızlandırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler ile satıcılara pazar alanı sağlayan ve taraflar arasındaki alışverişi kolaylaştıran dijital pazaryerleri, 2018'de 14,2 milyar lira olan işlem hacimlerini istikrarlı bir şekilde artırarak 2019'da 24 milyar liraya, 2020'de 55,7 milyar liraya, 2021'de 84,6 milyar liraya çıkarmıştır. E-pazaryeri iş modelinden ve uygulamalarından beslenen tüm rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılabilmesi, bunlara yönelik uygun politikaların belirlenebilmesi amacıyla e-pazaryerlerinin işleyişini anlamak ve bu alanda rekabeti işler kılan ve/veya aksatan unsurları tanımlamak, sektör incelemesinin odak noktasında yer almıştır."

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Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nu tamamladı - Son Dakika


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