Rekortmen sporcu Erden Eruç'un NFT'leri satışa çıkıyor

17 Guinness rekoruna sahip sporcu Erden Eruç, 22 Haziran'da Kaliforniya'da başlayan kürek yolculuğunda 128. güne ulaştı. Dört aydan uzun süredir kürek çeken Eruç, Hawaii'de verdiği molanın ardından yolculuğunu sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle Guam adasına ulaşan rekortmen sporcunun 128 günlük macerasındaki ikonik öğeler Eruç'un sponsoru olan yerli kripto para borsası ICRYPEX tarafından NFT olarak satışa sunulacak. Satışa sunulacak NFT'ler ayrıca Erden Eruç'un bu yolculuğunu da destekleyecek şekilde koleksiyonerler ile buluşacak.

Denizcilik tarihine "Kürekle okyanus geçen ilk Türk" olarak geçen sporcumuz Erden Eruç, 128 günlük okyanus yolculuğunu sürdürüyor. 17 farklı Guinness rekorunu elinde bulunduran sporcu, 22 Haziran tarihinde Kaliforniya'da başlayan yeni yolculuğunda 128 günü geride bıraktı. Zorlu bir rotaya kürek çeken Eruç, bu yolculuğun sonunda Hong Kong'a ulaşmayı hedefliyor.

Aralık ayında dev dalgalar arasında kalarak kayığı devrilen ve iki küreğini kaybeden Erden Er birçok aksiliğe rağmen yolculuğuna devam ediyor. Volkanik patlamalar ve tsunamilerin etkisiyle rotasında sapmalar yaşayan Eruç, geçtiğimiz hafta itibariyle Guam adasına ulaşmayı başardı. Eruç'un bu uzun ve zorlu macerasını ise yerli kripto para borsası ICRYPEX sponsor olarak destekliyor.

YOLCULUKTA KULLANILAN EKİPMANLAR NFT OLARAK LİSTELENECEK

Yerli kripto para borsası ICRYPEX, 128 gündür kürek çeken ve 17 Guinness rekorunu elinde bulunduran Erden Eruç ile yeni iş birliğini duyurdu. Sporcuların, sanatçıların ve toplulukların yeni etkileşim alanı olan NFT dünyasındaki 'ilk' Türkçe platform ICRYPEX NFT Marketplace'de Erden Eruç'un NFT'leri listelenecek.

Edis, Altay Spor Kulübü ve Stevedabitcoin NFT'lerinin yer aldığı ICRYPEX NFT Marketplace'de Erden Eruç'un NFT'leri de bu hafta yerini alacak. 128 gündür Erden Eruç'un yolculuğunda çektiği fotoğraf, video ve manzaralar ile kullandığı ekipmanların NFT olarak listeleneceği platform Avax tabanıyla üretilecek. Satışa sunulacak olan NFT'lerden elde edilen gelir Erden Eruç'un yeni rotalarını desteklerken aynı zamanda NFT sahipleri birçok ayrıcalığa da sahip olacak.

SPORCULARIMIZI NFT DÜNYASINDA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Erden Eruç NFT'leri hakkında konuşan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Erden Eruç yıllardır onlarca rekora imza atmış, gurur duyulacak bir hikayenin kahramanı. Çok büyük bir çalışma ve inançla kürek sporunu okyanuslarda, aylarca devam rotalarla sürdürüyor. Bu ilham verici hikayenin parçası ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcumuz şu an dört ayı aşan bir yolculuğu sürdürüyor ve kendisini yakından takip ediyoruz. Sponsoru olarak desteklerimizi sürdürürken birlikte birçok yeni proje de geliştirme isteğindeyiz. Erden Eruç NFT koleksiyonu ise bu projelerin ilk adımını oluşturacak. Rekortmen sporcumuzun okyanus yolculuğunda kullandığı ekipmanları ve hikayesi olan detayları NFT olarak ICRYPEX NFT Marketplace içerisinde listeleyeceğiz. Bu NFT eserleri alan yatırımcı ve koleksiyonerler Erden Eruç'u desteklemenin yanı sıra kendisinin de yer aldığı deneyimlere ulaşabilecek. Önümüzdeki günlerde ICRYPEX NFT Marketplace'de sunacağımız eserlerin Erden Eruç'un yeni rotalarını destekleyecek önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu rota ve yeni rotalarda kendisini destekleyecek, yeni projelerde birlikte olacağız" dedi.

ICRYPEX NFT Marketplace'de listelenecek Erden Eruç NFT eserlerinin Şubat ayında satışa sunulması planlanıyor.