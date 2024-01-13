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Renesas Electronics, Transphorm Inc.'i 339 milyon dolara satın alacak - Son Dakika
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Renesas Electronics, Transphorm Inc.'i 339 milyon dolara satın alacak

Japonya merkezli çip üreticisi Renesas Electronics Corp., ABD merkezli Transphorm Inc. firmasını 339 milyon dolara satın alacağını duyurdu. Bu satın alma, Renesas'ın daha küçük ve güç açısından daha verimli yongalar üretiminde kullanılan galyum nitrür malzeme teknolojisine erişimini sağlayacak.

Renesas Electronics, Transphorm Inc.\'i 339 milyon dolara satın alacak
13.01.2024 - 07:07,
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Japonya'da çip üreticisi Renesas Electronics Corp. ABD merkezli Transphorm Inc. firmasını 339 milyon dolara satın alacağını bildirdi.

Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarına hız kazandırıyor.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Renesas, ABD'li çip üreticisi Transphorm Inc. firmasını toplamda 339 milyon dolara satın alacak.

Buna göre, Renesas, ABD'li firmanın tedavülde bulunan hissesi başına 5,10 dolar ödeyecek. Satın alma 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

Renesas, satın almayla ABD'li firmanın daha küçük ve güç açısından daha verimli yongalar üretimindeki galyum nitrür malzeme teknolojisine ulaşabilecek.

Galyum nitrür yarı iletkenlerinin önemli bir tasarımcısı ve üreticisi kabul edilen Kaliforniya merkezli Transphorm, Japonya'da çip tesisleri işletiyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Renesas Electronics, Transphorm Inc.'i 339 milyon dolara satın alacak - Son Dakika
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