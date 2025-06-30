RePie Portföy 10. Yılını Ankara'da Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

RePie Portföy 10. Yılını Ankara'da Kutladı

RePie Portföy 10. Yılını Ankara\'da Kutladı
30.06.2025 11:22
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RePie Portföy, 10. yılında Ankara'daki irtibat bürosuyla yatırımcıları buluşturdu, 3 milyar dolar hedefliyor.

Alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy, 10'uncu yılında Ankara'daki yenilediği irtibat bürosunda yatırımcıları ve iş ortaklarıyla buluştu. Sene sonunda 3 milyar dolar portföy büyüklüğüne ulaşmayı hedefleyen şirket, kişiye özel portföy yönetim hizmetleri ile Ankaralı yatırımcılara daha yakın olmayı ve alternatif yatırım fonlarına olan erişimi artırmayı amaçlıyor.

Alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy, 10'uncu kuruluş yılını Ankara'daki yenilenen irtibat bürosunda yatırımcılar, iş ortakları ve finans dünyasından isimleri ağırladığı bir buluşmayla kutladı. Türkiye'nin üç büyük kentindeki irtibat bürolarıyla yatırımcıya daha yakın olmayı hedefleyen şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcıların beklentilerine göre şekillendirilmiş özel yatırım danışmanlığı hizmetiyle dikkat çekiyor.

"Ankara'daki irtibat ofisimizle birlikte yatırımcılara daha yakın olmayı, ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve beklentilerine uygun çözümleri doğrudan sunabilmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yapan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, "Yatırım danışmanlığı yaklaşımımız, piyasadaki değişkenliği gözeterek yatırımcının varlıklarını bilinçli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetmeye dayanıyor. Lideri olduğumuz alternatif yatırım fonlarına Ankaralı yatırımcıların erişimlerini artırarak, uzun vadeli yatırımda potansiyeli yüksek enstrümanlarla portföylerini dengelemek bu yaklaşımımızın önemli bir parçası" açıklamasını yaptı.

Her yatırımcıya özel portföy stratejisi

RePie Portföy'ün sunduğu özel portföy yönetimi hizmeti, yatırımcıların finansal hedefleri, risk toleransı, likidite ve vergi durumu gibi kriterler doğrultusunda özelleştirilen yatırım stratejilerini kapsıyor. Profesyonel yöneticiler tarafından sürekli izlenen portföyler, yatırımcıların daha az zaman harcayarak daha yüksek bilinçle hareket etmelerine olanak tanıyor. RePie Portföy, yatırımcılarının portföylerini farklı varlık sınıfları, sektörler ve coğrafyalar arasında dengeli dağılımla yöneterek sürdürülebilir getiri hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Alternatif fonlarda büyüme sürüyor

Halka açık olmayan şirketlere ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine uzun vadeli perspektifle yatırım yapmayı sağlayan ve alternatif yatırım fonları olarak adlandırılan Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarında (GSYF ve GYF) büyüme sürüyor. Mayıs ayı sonu itibarıyla 248 milyar liraya ulaşan alternatif yatırım fonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 büyüme kaydedildi. RePie Portföy, 47 adet GSYF ve 39 GYF ile bu kategoride yaklaşık yüzde 21,7 payla zirvede yer alıyor.

Dayıoğlu yaptığı açıklamada, "2025 yılı sonunda portföy büyüklüğümüzü 3 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında, menkul kıymet yatırım fonlarımızda da ciddi bir atılım içerisindeyiz ve yıl sonuna kadar bu alanda 5 kat büyüme öngörüyoruz. Öte yandan, finansal okuryazarlığın ve kişiselleştirilmiş portföy yönetiminin güç kazandığı bu dönemde, yatırımcıların doğru bilgilere ve güvenilir finansal yönetime erişimini sağlamak da önceliklerimiz arasında" dedi.

Başkentte güçlü potansiyel

Ankara, yatırımcı sayısı açısından İstanbul'dan sonra ikinci sırada geliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre son 2 yılda yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 38 arttığı kentte, RePie Portföy'ün irtibat noktası bu artan ilgiyi doğru yönlendirmek için önemli bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Yeni odak: enerji, maden, konaklama ve finans

2025'te yatırım stratejilerinde enerji, madencilik, konaklama ve finansa odaklanan RePie Portföy, yapay zeka odaklı girişimlere ilgisini sürdürüyor. Şirket ayrıca, arsa bazlı geliştirilen projeler için yapılandırdığı Proje GYF'lerle gayrimenkul yatırımlarına inovatif bir yaklaşım getirmeye hazırlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi RePie Portföy 10. Yılını Ankara'da Kutladı - Son Dakika

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