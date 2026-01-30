Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak - Son Dakika
Ekonomi

Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak

Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
30.01.2026 00:31
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde servis ücreti veya kuver gibi ek bedeller kaldırıldı.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

O ÜCRETLER KALDIRILDI

Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

Yayımlanan yönetmelik şu şekilde: "Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez."

  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Başka türlü alırlar. Burası Türkiye 0 0 Yanıtla
