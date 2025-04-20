Bakan Şimşek'ten mükelleflere çağrı: Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten mükelleflere çağrı: Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun

Bakan Şimşek\'ten mükelleflere çağrı: Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 500 bin mükellefi taradı ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 binini riskli buldu. Taramaların ardından vergide gönüllü uyum süreci başlatılırken Bakan Mehmet Şimşek, "Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun" çağrısı yaptı.

20.04.2025 12:10
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin analiz çalışması gerçekleştirildi.

500 BİN MÜKELLEF TARANDI, 40 BİNİ RİSKLİ GRUP İÇERİSİNDE YER ALDI

Bu analizlerde, çok farklı vergisel risk unsurları dikkate alınarak 500 bin mükellef taramadan geçirildi. Bu çalışma sonucunda, yaklaşık 40 bin mükellef riskli grup içerisinde yer aldı. Riskli bulunan mükelleflerin yıllık ticaret hacminin yaklaşık 2,9 trilyon lira olduğu belirlendi. Bu rakamın, ülke ekonomisi içinde önemli bir büyüklük olduğu değerlendirildi.

Bakan Şimşek'ten mükelleflere çağrı: Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun

DAHA KAPSAMLI YÖNTEMLER DEVREYE ALINACAK

Mükelleflerin risk puanları ve gönüllü uyum düzeyleri dikkate alınarak uygulanacak denetim türleri de çeşitlendirilecek. Buna göre, yüksek riskli mükelleflerde "aramalı inceleme" gibi daha kapsamlı yöntemler devreye alınacak, daha düşük riskli mükelleflerde ise izaha davet, sınırlı inceleme veya gönüllü uyum gibi esnek yaklaşımlar uygulanacak.

MÜKELLEFE BEYAN ÖNCESİ UYARI

Ayrıca, ilk kez uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı da riskli ancak gönüllü uyum potansiyeli taşıyan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Böylece mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor. Belirlenen mükellef gruplarına özel müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada da yürütülüyor. Bu uygulamayla müfettiş-mükellef teması güçlendirilerek denetim öncesi bilinçlendirme sağlanıyor.

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM ARTIRILACAK

Beyan sonrası yapılan değerlendirmeler ve müfettişler tarafından alınan geri bildirimler doğrultusunda da riskli görülen grup yeniden gözden geçirilecek. Gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılarak denetim kaynaklarının daha etkin kullanılmasının önü açılacak. Böylece, sınırlı denetim kapasitesi daha doğru hedeflere yönlendirilecek, hem vergiye gönüllü uyum artırılacak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirilecek.

Bakan Şimşek'ten mükelleflere çağrı: Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MÜKELLEFLERE ÇAĞRI: MALİYE KAPINIZI ÇALMADAN GÖNÜLLÜ UYUM SÜRECİNE DAHİL OLUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarının hem sahada hem de masada yeni yöntem ve tekniklerle kararlılıkla sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: "Amacımız, ileri analiz teknikleri, saha denetimleri ve izaha davet mekanizmasıyla vergiye gönüllü uyumu artırmak. Tüm mükelleflerimizi, Maliye kapılarını çalmadan bu vergide gönüllü uyum sürecine dahil olmaya davet ediyorum. Riskli görülen ve ileride yüksek cezai müeyyidelerle karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi, izaha bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten mükelleflere çağrı: Maliye kapınızı çalmadan sürece dahil olun - Son Dakika

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