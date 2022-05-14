Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz - Son Dakika

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak Rize- Artvin Havalimanı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı açılışında Rizeli ve Artvinli vatandaşlara seslendi.

"HAVALİMANI SAYISINI 26'DAN 57'YE YÜKSELTTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki havalimanı sayısının AK Parti döneminde 26'dan 57'ye çıktığının altını çizerek, "Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık" dedi.

"UÇAKLAR DOLMALI Kİ GİDİŞ GELİŞLER ÇOK FARKLI ŞEKİLDE DEVAM ETSİN"

Uçakların dolu gidip gelmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize-Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rizeli, ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin" dedi.