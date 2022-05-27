Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor

27.05.2022 23:49
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na yapılan uçak seferlerinin 1 Haziran'dan sonra günde 7 sefere çıkacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na yapılan uçak seferlerinin 1 Haziran'dan sonra günde 7 sefere çıkacağı öğrenildi.

Rize-Artvin Havalimanı'na perşembe ve cumartesi günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah uçak seferleri başlatılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde bir olan sefer sayısı 2 Haziran'dan sonra sabah ve akşam olmak üzere iki sefere çıkıyor. Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'ndan 1 Haziran'a kadar sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 olan sefer sayısı da 1 Haziran'dan sonra gece seferleriyle beraber günlük 4 sefere çıkacak. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise günlük sefer sayısı 1 olarak devam edecek. Böylece İstanbul Havalimanı'ndan 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 1 tane olmak üzere günlük uçak sefer sayısı toplam 7'ye çıkacak.

Uçaklarda doluluk oranlarının ise İstanbul Havalimanı'ndan Rize'ye hafta içi yüzde 70, hafta sonu yüzde 90'nın üzerinde olduğu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan seferlerde ise doluluk oranının yüzde 90'nın üzerinde olduğu belirtildi. Esenboğa'dan Rize'ye yapılan uçak seferlerinde doluluk oranının yüzde 60 olduğu öğrenildi. - RİZE

Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor

YORUMLAR
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Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak sefer sayıları artırılacak Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak sefer sayıları artırılacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor - Son Dakika


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