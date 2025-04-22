Rize\'de Dere Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin en çok yağış alan illerinden biri olan Rize'de 23 taşkın kontrol inşaatının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda merkez ilçede Ortapazar Sahur Deresi 1. kısım taşkın kontrol inşaatında da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Balta, Ortapazar, Tuğlalı, Üçkaya, Düzköy ve Yolüstü köyleri içerisinden geçen Sahur Deresi'nden kaynaklı taşkın ve heyelanların önlenmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Balta, çalışmayla ayrıca merkez Çiftekavak Deresi'nin de ıslah edileceğini vurguladı.

Rize'nin coğrafya bakımından özellikle taşkınlar konusunda en riskli illerden biri olduğunun altını çizen Balta, "DSİ olarak taşkınlarla mücadele konusunda gerek yapısal ve gerekse yapısal olmayan tedbirlerimizi almaya ve bununla birlikte halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz. Merkez ilçede Ortapazar Sahur Deresi 1. Kısım taşkın kontrol inşaatımızda fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 12 seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

Sahur Deresi'nin Ortapazar, Tuğlalı, Üçkaya, Düzköy ve Yolüstü köylerinin içinden geçtiğine işaret eden Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"Haliyle Sahur Deresi'ni ıslah ettiğimiz zaman bu köylerde de taşkın risklerini azaltmış olacağız. Ayrıca söz konusu iş kapsamında Çiftekavak Deresi'ni de ıslah ederek, burada yapılması planlanan sanayi sitesinin daha güvenli bir konumda olmasını sağlamış olacağız. Sahur Deresi'nde 320 metre betonarme U kanal, Çiftekavak Deresi'nde ise 170 metre beton duvar olmak üzere toplam 490 metre taşkın kontrol yapımızı inşa ettik. Çalışmalarımız yıl boyunca tüm hızıyla devam edecektir."