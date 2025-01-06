Roche Diagnostik Türkiye'de İki Yeni Atama - Son Dakika
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Ekonomi

Roche Diagnostik Türkiye'de İki Yeni Atama

Roche Diagnostik Türkiye\'de İki Yeni Atama

Müge İrfanoğlu Müşteri Destek Direktörü, Nikolaus Harder ise Finans Direktörü olarak atandı.

06.01.2025 12:46
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Roche Diagnostik Türkiye, iki yeni atama gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche Diagnostik Türkiye Müşteri Destek ve Servis Direktörü; Müge İrfanoğlu oldu. Roche Diagnostik Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Finans Direktörü ise Nikolaus Harder oldu.

Müge İrfanoğlu, Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Finans Mühendisliği alanlarında tamamladı. Profesyonel kariyerine 2001'de PricewaterhouseCoopers (PwC) şirketinde başladı. 23 yıllık kariyeri boyunca Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Sigorta, Oracle Corporation, Allianz Sigorta ve Roche Diagnostik şirketlerinde Denetim, Mali Planlama, İdare ve Kontrol Departmanı Müdürlüğü, Kıdemli Danışmanlık, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürlüğü, Sağlık Stratejisi ve İş Geliştirme Grup Müdürlüğü, Çevik Koçluk, İş ve Çeviklik Liderliği gibi birçok farklı görev üstlendi.

2022'den bu yana Roche Diagnostik Türkiye bünyesinde İş ve Çeviklik Lideri olarak çalışan İrfanoğlu, yeni görevinde Roche Diagnostik Türkiye Liderlik Ekibi'nin bir üyesi olarak görev yapacak.

Nikolaus Harder ise kariyerine 2004'de Roche Diagnostik Almanya'da stajyer olarak başladı. Roche'taki 20 yıllık kariyeri boyunca Almanya, Rusya ve Hollanda'da yerleşik olarak Finans ve Ticari Operasyon Müdürlüğünden Finans Direktörlüğüne birçok farklı görev üstlendi.

Harder, yeni görevinde Finans ve Operasyon fonksiyonlarına liderlik etmekle beraber, mükemmel iş sonuçlarına ulaşılmasını sağlamak ve organizasyonun dönüşümünü desteklemek için çalışacak ve Roche Diagnostik Türkiye Liderlik Ekibi'nin bir üyesi olacak. 2022'den bu yana Roche Diagnostik Rusya'da Finans Direktörü olarak çalışan Harder, Roche Diagnostik Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Finans Direktörü oldu.

Kaynak: AA

Operasyon, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roche Diagnostik Türkiye'de İki Yeni Atama - Son Dakika

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