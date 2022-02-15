Roche Türkiye'nin tasarladığı Coral Platformu sağlık ekosistemine değer katıyor

Roche Türkiye tarafından tasarlanan dijital çözüm uygulaması Coral Platformu ile erişilebilirlik, hasta, hasta yakını eğitimi, tedavi takibi ve hasta-hekim iletişimi konularında süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Roche Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, tanı ve tedavi çözümleri sunmanın yanı sıra bilimsel veri ve teknoloji şirketi olarak daha fazla dijital odaklı çözüm ve araçla hastaların yaşamlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Roche Türkiye ekibi tarafından geliştirilen Coral Platformu, Roche ürünlerinin kullanıldığı ve kendi dijital çözümleri bulunmayan ülkelerde standart dijital çözüm uygulaması olacak şekilde tasarlandı.

Sağlık profesyonellerinin, hastaların ve hasta yakınlarının hastalık tecrübelerini iyileştirmeye odaklanan platformda, erişilebilirlik, hasta/hasta yakını eğitimi, tedavi takibi ve hasta-hekim iletişimi konularında yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Kronik hastalıklarla mücadelede Roche'un sunduğu tedavi seçeneklerine tamamlayıcı bir çözüm olarak tasarlanan Coral Platformu ilk olarak Rusya'da kullanılmaya başlandı.

Coral'ın kısa bir süre içerisinde Hindistan, Bangladeş, Tayvan, Şili ve Sırbistan'da kullanıma girerek global ekosistemde de değer yaratması planlanıyor. Bu ülkelerin de platformdan faydalanmaya başlaması ile beraber, projeyi tecrübe eden hasta ve hekim sayısının her geçen gün daha da artması bekleniyor.

Coral'ın Türkiye'de uygulamaya geçmesi ile ilgili sağlık otoriteleri ile görüşmeler devam ediyor. Platforma dair ileriye dönük hedef ise 2022 yılı içerisinde EMA tıbbi cihaz onayı ile beraber Avrupa Birliği ülkelerine giriş yaparak, Roche ürünlerinin kullanıldığı ve kendi dijital çözümleri bulunmayan ülkelerde standart dijital çözüm uygulaması haline gelmesi olarak ifade ediliyor.

Öte yandan, sağlık hizmetleri ekosisteminde dijitalleşme açısından önemli bir platform olarak görülen Coral, MediaCat Felis ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli kuruluşlardan ödül aldı.

"İlaç firmaları arasında Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko, tanı ve tedaviyi aynı çatı altında toplama güçleri ve sağlık hizmetlerinin geleceğine yön verme motivasyonuyla 125 yıldır büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Dünya çapında tüm sektörler bazındaki değerlendirmede Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan 9., ilaç firmaları arasında ise 1. şirket olduklarını bildiren Klicko, "Yarının ihtiyaçları için bugünden çalışırken, hasta odaklı yaklaşımı, veri ve teknolojiyle birleştirerek hasta yolculuğu boyunca hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmeye ve böylece sağlık ekosistemi için değer yaratmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarladıkları Coral Platformu'nun bu motivasyonun bir yansıması olduğunu ifade eden Klicko, şunları kaydetti:

"Bu platform ile hasta ve hekim arasındaki kronik sorunları çözmenin ötesinde, hastaları ve hasta yakınlarını tüm süreçler hakkında bilgi sahibi kılmayı, onlara daha fazla fayda sunmayı hedefliyoruz. Özellikle nadir hastalıklarda tedavilere erişim süreçlerinde meydana gelen zorlukları minimize etmeyi; hastaların bu tedavilere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Platformun kullanılmaya başlandığı Rusya'daki ilgili ekipten aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Halihazırda spinal musküler atrofide (SMA) kullanılan ancak Rusya için nöromiyelitis optika ve akciğer kanseri için de geliştirmeler yapılan platformun, kısa bir süre içerisinde daha fazla hastalık için daha geniş bir coğrafyada aktif olarak kullanımı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."