Üye Girişi
Roche Türkiye'nin tasarladığı Coral Platformu sağlık ekosistemine değer katıyor - Son Dakika

Roche Türkiye'nin tasarladığı Coral Platformu sağlık ekosistemine değer katıyor

15.02.2022 09:28
Roche Türkiye'nin tasarladığı Coral Platformu sağlık ekosistemine değer katıyor

Roche Türkiye tarafından tasarlanan dijital çözüm uygulaması Coral Platformu ile erişilebilirlik, hasta, hasta yakını eğitimi, tedavi takibi ve hasta-hekim iletişimi konularında süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Roche Türkiye tarafından tasarlanan dijital çözüm uygulaması Coral Platformu ile erişilebilirlik, hasta, hasta yakını eğitimi, tedavi takibi ve hasta-hekim iletişimi konularında süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Roche Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, tanı ve tedavi çözümleri sunmanın yanı sıra bilimsel veri ve teknoloji şirketi olarak daha fazla dijital odaklı çözüm ve araçla hastaların yaşamlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Roche Türkiye ekibi tarafından geliştirilen Coral Platformu, Roche ürünlerinin kullanıldığı ve kendi dijital çözümleri bulunmayan ülkelerde standart dijital çözüm uygulaması olacak şekilde tasarlandı.

Sağlık profesyonellerinin, hastaların ve hasta yakınlarının hastalık tecrübelerini iyileştirmeye odaklanan platformda, erişilebilirlik, hasta/hasta yakını eğitimi, tedavi takibi ve hasta-hekim iletişimi konularında yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Kronik hastalıklarla mücadelede Roche'un sunduğu tedavi seçeneklerine tamamlayıcı bir çözüm olarak tasarlanan Coral Platformu ilk olarak Rusya'da kullanılmaya başlandı.

Coral'ın kısa bir süre içerisinde Hindistan, Bangladeş, Tayvan, Şili ve Sırbistan'da kullanıma girerek global ekosistemde de değer yaratması planlanıyor. Bu ülkelerin de platformdan faydalanmaya başlaması ile beraber, projeyi tecrübe eden hasta ve hekim sayısının her geçen gün daha da artması bekleniyor.

Coral'ın Türkiye'de uygulamaya geçmesi ile ilgili sağlık otoriteleri ile görüşmeler devam ediyor. Platforma dair ileriye dönük hedef ise 2022 yılı içerisinde EMA tıbbi cihaz onayı ile beraber Avrupa Birliği ülkelerine giriş yaparak, Roche ürünlerinin kullanıldığı ve kendi dijital çözümleri bulunmayan ülkelerde standart dijital çözüm uygulaması haline gelmesi olarak ifade ediliyor.

Öte yandan, sağlık hizmetleri ekosisteminde dijitalleşme açısından önemli bir platform olarak görülen Coral, MediaCat Felis ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli kuruluşlardan ödül aldı.

"İlaç firmaları arasında Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko, tanı ve tedaviyi aynı çatı altında toplama güçleri ve sağlık hizmetlerinin geleceğine yön verme motivasyonuyla 125 yıldır büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Dünya çapında tüm sektörler bazındaki değerlendirmede Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan 9., ilaç firmaları arasında ise 1. şirket olduklarını bildiren Klicko, "Yarının ihtiyaçları için bugünden çalışırken, hasta odaklı yaklaşımı, veri ve teknolojiyle birleştirerek hasta yolculuğu boyunca hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmeye ve böylece sağlık ekosistemi için değer yaratmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarladıkları Coral Platformu'nun bu motivasyonun bir yansıması olduğunu ifade eden Klicko, şunları kaydetti:

"Bu platform ile hasta ve hekim arasındaki kronik sorunları çözmenin ötesinde, hastaları ve hasta yakınlarını tüm süreçler hakkında bilgi sahibi kılmayı, onlara daha fazla fayda sunmayı hedefliyoruz. Özellikle nadir hastalıklarda tedavilere erişim süreçlerinde meydana gelen zorlukları minimize etmeyi; hastaların bu tedavilere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Platformun kullanılmaya başlandığı Rusya'daki ilgili ekipten aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Halihazırda spinal musküler atrofide (SMA) kullanılan ancak Rusya için nöromiyelitis optika ve akciğer kanseri için de geliştirmeler yapılan platformun, kısa bir süre içerisinde daha fazla hastalık için daha geniş bir coğrafyada aktif olarak kullanımı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Rusya, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Roche Türkiye'nin tasarladığı Coral Platformu sağlık ekosistemine değer katıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Roche Türkiye'nin tasarladığı Coral Platformu sağlık ekosistemine değer katıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement