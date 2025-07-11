Rosatom Projesinde 48 Finalist Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Rosatom Projesinde 48 Finalist Açıklandı

11.07.2025 12:02
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Rosatom'un 'Bilgi Buzkıranı' projesinin finali Moskova'da yapıldı. Türkiye'yi Arda Deniz temsil edecek.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un düzenlediği "Bilgi Buzkıranı" uluslararası bilimsel ve eğitim projesinin 2025 finali, Moskova'da Atom Müzesi'nde gerçekleştirildi. Finalde, Rosatom'un Arktik keşif gezisine katılacak 27'si Rusya'dan, 20'si diğer ülkelerden olan öğrencilerin isimleri açıklandı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bu yıl Rusya genelinde düzenlenen açık seçmelere 63 binden fazla öğrenci başvurdu. Çok aşamalı sınavların ardından belirlenen 48 finalist, nadir toprak elementleri, kuantum teknolojileri ve biyonik konularında vaka çalışmaları sundu. Ayrıca, nükleer sanayinin 80. yıldönümüne özel olarak "Gurur", "İlham" ve "Hayal" kategorilerinde 3 öğrenci daha ödüllendirildi.

Rusya'daki elemeyle eş zamanlı olarak, Rosatom'un Bilgi Buzkıranı adlı Arktik keşif gezisine katılım için uluslararası bir yarışma da düzenlendi. Bangladeş, Belarus, Bolivya, Brezilya, Macaristan, Vietnam, Gana, Mısır, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Namibya, Türkiye, Özbekistan, Güney Afrika ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenci, geziye katılmak için başvuru yaptı. Kırgızistan'dan 471, Hindistan'dan 492 ve Bangladeş'ten 841 öğrenciyle yapılan başvurular, bu ülkelerde projenin geniş çapta yankı bulduğunu gösterdi.

Kapsamlı Arktik keşif gezisi ile öğrencilerin bilimsel merakının pekiştirilmesi ve uluslararası iş birliğini güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye'yi temsil edecek öğrenci ise 16 yaşındaki Arda Deniz oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz, Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"16 yaşındayım, Antalya'daki Özel Milletlerarası Moskova Okulu'nda 9. sınıfı bitirdim. Bilgi Buzkıranı projesini Rusya'nın Antalya'daki Başkonsolosluğu'nun sayfasında gördüm, çok ilgimi çekti ve başvurdum. Zorlu bir sınav sürecinden geçtim ama sonunda başarıya ulaştım. Böyle projelerle sık karşılaşmıyoruz, özellikle kutuplarda olmak, buzulları yakından görmek ve nükleer buzkıranla yolculuk yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu projeye katılma fırsatı bulduğum için gerçekten mutluyum. Gelecekte uluslararası hukuk ve politika alanında ilerlemek istiyorum. Türkiye'den seçilen bir öğrenci olarak Kuzey Kutbu'na gitmek, Türk bayrağını buzulların üzerinde dalgalandırmak benim için büyük bir gurur. Ailem her zaman yanımdaydı, bu projeye katıldığımı duyduklarında da çok mutlu oldular. Yolculukla ilgili en çok merak ettiğim şey ise Kuzey denizlerinde seyahat ederken nükleer buzkıranların buzları nasıl yardığı. Bu konuda çok şey okudum ama şimdi hepsini kendi gözlerimle göreceğim, bu da beni en çok heyecanlandıran şey."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Moskova, Eğitim, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom Projesinde 48 Finalist Açıklandı - Son Dakika

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