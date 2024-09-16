Ruh Yaşlanmasına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Ruh Yaşlanmasına Dikkat!

Ruh Yaşlanmasına Dikkat!

Uzman psikolog, ruh yaşlanmasını aşmak için sosyalleşme, meditasyon ve spor önerdi.

16.09.2024 12:50
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Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog İlayda Kutevu, ruh yaşlanmasının belirtilerine dikkati çekerek bu durumu aşmak için sosyalleşmenin, meditasyonun, dua etmenin ve düzenli spor yapmanın önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 39 ülkede yapılan bir araştırmada, insanlar ortalama 54 yaşında fiziksel olarak yaşlı hissetmeye başlarken 42 yaşında ise ruhen genç hissetmeyi bırakıyor. Türkiye'de ise "yaşlı hissetme yaşı" 54, kendini genç görmeyi bırakma yaşı ise 44 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Klinik Psikolog İlayda Kutevu, ruh yaşlanmasının, fiziksel yaşlanmadan farklı olarak bir kişinin yaşam boyu biriktirdiği deneyimlerin, duygusal ve manevi yorgunlukların sonucu olarak ruhsal düzeyde yıpranma veya olgunlaşma hissetmesi olduğunu belirtti.

Kutevu, ruh yaşlanmasının, yaşanan zorluklar karşısında kişinin enerjisinin, yaşam coşkusunun ve motivasyonunun azalması şeklinde de kendini gösterebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tür manevi yorgunlukların kişide tükenmişlik hissine yol açabilir. Travmatik deneyimler, sürekli stres ve kaygıya maruz kalmak, sosyal destek eksikliği, düşük özsaygı ve kendine güvensizlik, yetersiz manevi ve duygusal destek ruhun hızlı yaşlandığını hissettirebilir. Kişinin yaşadığı travmalar ve stres, ruhsal olarak yıpranmaya neden olabilir. Zamanla hayatın anlamı veya amacına dair artan boşluk hissi ve tatminsizlik duygusu ruh yaşlanması sebeplerindendir. Bu kavram bilimsel bir temelden ziyade felsefi bir anlam taşır ve farklı inanç ve sistemlerde çeşitli şekillerde ele alınabilir."

Ruh yaşlanmasının belirtilerinin genellikle kişinin içsel durumuna, duygusal deneyimlerine ve manevi algılarına bağlı olarak ortaya çıktığını ve her bireyde bu belirtilerin farklı şekillerde ve derecelerde kendini gösterdiğini kaydeden Kutevu, ruh yaşlanmasının belirtilerinden birinin manevi yorgunluk olduğuna işaret etti.

Kutevu, kişinin, hayatın zorlukları ve deneyimlerinden dolayı derin bir yorgunluk hissedebileceğinin altını çizerek, ruh yaşlanmasının belirtilerini şöyle açıkladı:

"Daha önce keyif alınan aktivitelerden zevk almama, hayata karşı genel bir ilgi kaybı yaşanabilir. Bu durum, hayatın monoton veya anlamsız gelmesine yol açabilir. Ruhsal yorgunluk yaşayan kişi, bazen diğer insanlardan uzaklaşma, yalnız kalma isteği duyabilir. Bu, manevi yenilenme arzusunun bir sonucu olabilir. Yaşanan duygusal yıpranmalar, kişinin diğer insanların duygularına karşı daha duyarlı ve empatik olmasına yol açabilir. Ancak bu empati bazen kişinin duygusal olarak daha kolay etkilenmesine de neden olabilir. Kişi, geçmişteki deneyimlere veya daha basit zamanlara yönelik bir özlem hissedebilir. Bu, kişinin geçmişteki huzurlu veya mutlu anılara sığınma ihtiyacıyla ilişkili olabilir."

"Sosyalliğe önem verin, dua edin, egzersiz yapın"

Ruh yaşlanmasına karşı alınabilecek önlemler hakkında günlük ve pratik önerilere ilişkin bilgi paylaşan Kutevu, içgörü kazanmak ve kişisel farkındalığı arttırmak için meditasyon yapmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Kutevu, "Duygusal yükleri hafifletmek için profesyonel bir destek mutlaka alınmalı. Sosyal bağlantılara önem vermek, destekleyici ve anlayışlı insanlarla zaman geçirmek, meditasyon yapmak, dua etmek, yoga yapmak da oldukça önemlidir. Ayrıca manevi destek dışında fiziksel olarak iyi hissetmek de önemli. Bunun için de düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku ruh sağlığınızı iyileştirebilir." önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Çamlıca, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ruh Yaşlanmasına Dikkat! - Son Dakika

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