Ruhsata bağlı çay bahçelerinde gençleştirme budaması oranı değişti

Ekonomi

Ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

Kararla, tespit edilmiş çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Düzenlemeden önce bu bahçelerde, 7'de 1 oranında gençleştirme budaması yapılıyordu.

Ayrıca Karar'dan önce yapılan budamaların tazminat ödemeleri, budamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre gerçekleştirilecek.???????